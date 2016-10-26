У Ковелі відбувся патріотичний квест «Моє місто — частинка України»
Сьогодні, 09:12
10 молодіжних та стільки ж сімейних команд вийшли на старт пізнавально-розважального квесту «Моє місто — частинка України» у Ковелі.
Захід приурочили до Дня Незалежності України та 30-ої річниці Ковельського історичного музею. Організатором квесту виступив благодійний фонд Степана Івахіва «Патріоти Волині» за підтримки міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.
«Мета такого квесту - поглибити знання ковельчан з історії свого міста, популяризація здорового способу життя та активного відпочинку в колі родини та друзів», - зауважив директор благодійного фонду «Патріоти Волині» Павло Самолюк.
Кожній з команд організатори запропонували пройти 16 станцій. Більшість локацій розмістили в центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки. Команди долали смугу перешкод, грали в дартс та їли на швидкість солдатський куліш. Відповідали на питання тематичних вікторин. Пробували себе в спортивних єдиноборствах та фотосесіях. Аби набрати якомога більше балів, учасникам потрібні були не лише фізичні кондиції, а й кмітливість та ерудиція.
Кращі молодіжні команди отримали грошові премії від благодійного фонду «Патріоти Волині» (від тисячі гривень за третє місце – до 3 тисяч гривень за перемогу).
За підсумками квесту 1-е місце посіла команда MarshMallow.
«Ми дуже старалися і раді, що виграли. Це була реально позитивна і класна подія в нашому місті», - поділилися емоціями школярі після нагородження.
Всі учасники квесту серед молодіжних команд також отримали від благодійників сертифікати на солодкий полуденок в одному з популярних міських кафе.
А от призерам серед сімейних команд організатори вручили електросушарку для фруктів та пилосос. А головний приз — мікрохвильова піч дісталася родині залізничника Олександра Третяка з команди «Смайлик». Ця ж команда отримала і спеціальний приз — 1000 гривень за названу найбільшу кількість проектів, втілених у Ковелі народним депутатом Степаном Івахівим та його благодійним фондом «Патріоти Волині».
Гарним додатком до призів став позитивний настрій та заряд бадьорості, які отримали діти та дорослі протягом трьох годин патріотичного квесту.
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Захід приурочили до Дня Незалежності України та 30-ої річниці Ковельського історичного музею. Організатором квесту виступив благодійний фонд Степана Івахіва «Патріоти Волині» за підтримки міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.
«Мета такого квесту - поглибити знання ковельчан з історії свого міста, популяризація здорового способу життя та активного відпочинку в колі родини та друзів», - зауважив директор благодійного фонду «Патріоти Волині» Павло Самолюк.
Кожній з команд організатори запропонували пройти 16 станцій. Більшість локацій розмістили в центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки. Команди долали смугу перешкод, грали в дартс та їли на швидкість солдатський куліш. Відповідали на питання тематичних вікторин. Пробували себе в спортивних єдиноборствах та фотосесіях. Аби набрати якомога більше балів, учасникам потрібні були не лише фізичні кондиції, а й кмітливість та ерудиція.
Кращі молодіжні команди отримали грошові премії від благодійного фонду «Патріоти Волині» (від тисячі гривень за третє місце – до 3 тисяч гривень за перемогу).
За підсумками квесту 1-е місце посіла команда MarshMallow.
«Ми дуже старалися і раді, що виграли. Це була реально позитивна і класна подія в нашому місті», - поділилися емоціями школярі після нагородження.
Всі учасники квесту серед молодіжних команд також отримали від благодійників сертифікати на солодкий полуденок в одному з популярних міських кафе.
А от призерам серед сімейних команд організатори вручили електросушарку для фруктів та пилосос. А головний приз — мікрохвильова піч дісталася родині залізничника Олександра Третяка з команди «Смайлик». Ця ж команда отримала і спеціальний приз — 1000 гривень за названу найбільшу кількість проектів, втілених у Ковелі народним депутатом Степаном Івахівим та його благодійним фондом «Патріоти Волині».
Гарним додатком до призів став позитивний настрій та заряд бадьорості, які отримали діти та дорослі протягом трьох годин патріотичного квесту.
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