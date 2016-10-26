У Ковелі відбувся патріотичний квест «Моє місто — частинка України»

10 молодіжних та стільки ж сімейних команд вийшли на старт пізнавально-розважального квесту «Моє місто — частинка України» у Ковелі.Захід приурочили до Дня Незалежності України та 30-ої річниці Ковельського історичного музею. Організатором квесту виступив благодійний фонд«Патріоти Волині» за підтримки міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.«Мета такого квесту - поглибити знання ковельчан з історії свого міста, популяризація здорового способу життя та активного відпочинку в колі родини та друзів», - зауважив директор благодійного фонду «Патріоти Волині»Кожній з команд організатори запропонували пройти 16 станцій. Більшість локацій розмістили в центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки. Команди долали смугу перешкод, грали в дартс та їли на швидкість солдатський куліш. Відповідали на питання тематичних вікторин. Пробували себе в спортивних єдиноборствах та фотосесіях. Аби набрати якомога більше балів, учасникам потрібні були не лише фізичні кондиції, а й кмітливість та ерудиція.Кращі молодіжні команди отримали грошові премії від благодійного фонду «Патріоти Волині» (від тисячі гривень за третє місце – до 3 тисяч гривень за перемогу).За підсумками квесту 1-е місце посіла команда MarshMallow.«Ми дуже старалися і раді, що виграли. Це була реально позитивна і класна подія в нашому місті», - поділилися емоціями школярі після нагородження.Всі учасники квесту серед молодіжних команд також отримали від благодійників сертифікати на солодкий полуденок в одному з популярних міських кафе.А от призерам серед сімейних команд організатори вручили електросушарку для фруктів та пилосос. А головний приз — мікрохвильова піч дісталася родині залізничниказ команди «Смайлик». Ця ж команда отримала і спеціальний приз — 1000 гривень за названу найбільшу кількість проектів, втілених у Ковелі народним депутатом Степаном Івахівим та його благодійним фондом «Патріоти Волині».Гарним додатком до призів став позитивний настрій та заряд бадьорості, які отримали діти та дорослі протягом трьох годин патріотичного квесту.