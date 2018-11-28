Просять терміново допомогти донорською кров'ю задля порятунку юного онкохворого лучанина





Про це повідомила Ольга Куліш-Лазарєва на своїй сторінці у Facebook.



Нагадаємо, страшний діагноз Марку поставили у липні 2019 року.



Жінка зазначила, що це терміново, до 10:30 27 серпня та уточнила, що школяр проходить курс хіміотерапії в Луцьку, в обласній дитячій клінічній лікарні.



«Є велика необхідність у донорах тромбоконцентрату 2+ групи. В центрі переливання крові повідомляйте «Марку Бадаляну», – йдеться у дописі.

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