Просять терміново допомогти донорською кров'ю задля порятунку юного онкохворого лучанина
Сьогодні, 09:18
У Луцьку просять допомогти онкохворому школяру Марку Бадаляну.
Про це повідомила Ольга Куліш-Лазарєва на своїй сторінці у Facebook.
Нагадаємо, страшний діагноз Марку поставили у липні 2019 року.
Жінка зазначила, що це терміново, до 10:30 27 серпня та уточнила, що школяр проходить курс хіміотерапії в Луцьку, в обласній дитячій клінічній лікарні.
«Є велика необхідність у донорах тромбоконцентрату 2+ групи. В центрі переливання крові повідомляйте «Марку Бадаляну», – йдеться у дописі.
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Про це повідомила Ольга Куліш-Лазарєва на своїй сторінці у Facebook.
Нагадаємо, страшний діагноз Марку поставили у липні 2019 року.
Жінка зазначила, що це терміново, до 10:30 27 серпня та уточнила, що школяр проходить курс хіміотерапії в Луцьку, в обласній дитячій клінічній лікарні.
«Є велика необхідність у донорах тромбоконцентрату 2+ групи. В центрі переливання крові повідомляйте «Марку Бадаляну», – йдеться у дописі.
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