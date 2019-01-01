Як виглядало волинське село 100 років тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 09:33
У мережі опублікували ретрофото села Озеро Ківерцівського району.
Світлини відшукала Тетяна Яцечко-Блаженко на сайті Bildarchiv Austria, – пише Район.in.ua.
Фото села зробили в період Першої світової війни – у 1916-1917 роки.
На першому фото можна впізнати місцевий храм – Покровську церкву, яку звели в 1898 році, на місці церкви Святої великомучениці Параскеви, що згоріла раніше. На період зйомки храм був новозбудований, тому він так гарно виглядає в кадрі, можна розгледіти кожну деталь.
На другій світлині видно військовий табір солдат айстро-угорської армії, які дислокувались в селі Озерце. Видно, в яких польових умовах проживали солдати.
Усі фото сьогодні є надбанням Австрійського державного архіву у Відні. У вільний доступ виклали зменшені цифрові копії.
До слова, Озерце як населений пункт має давню історію. З відкритих джерел можна дізнатись, перша згадка про село датується 1577 роком. Тоді воно мало назву Воля Озерська. Цікаво, що Озерце часто змінювало назву, тому в документах можна знайти ще й такі, як: Єзьорко, Єзьори, Озерці.
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Світлини відшукала Тетяна Яцечко-Блаженко на сайті Bildarchiv Austria, – пише Район.in.ua.
Фото села зробили в період Першої світової війни – у 1916-1917 роки.
На першому фото можна впізнати місцевий храм – Покровську церкву, яку звели в 1898 році, на місці церкви Святої великомучениці Параскеви, що згоріла раніше. На період зйомки храм був новозбудований, тому він так гарно виглядає в кадрі, можна розгледіти кожну деталь.
На другій світлині видно військовий табір солдат айстро-угорської армії, які дислокувались в селі Озерце. Видно, в яких польових умовах проживали солдати.
Усі фото сьогодні є надбанням Австрійського державного архіву у Відні. У вільний доступ виклали зменшені цифрові копії.
До слова, Озерце як населений пункт має давню історію. З відкритих джерел можна дізнатись, перша згадка про село датується 1577 роком. Тоді воно мало назву Воля Озерська. Цікаво, що Озерце часто змінювало назву, тому в документах можна знайти ще й такі, як: Єзьорко, Єзьори, Озерці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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