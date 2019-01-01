Поїзд «Ковель–Харків» на смерть переїхав жінку





Смертельний наїзд стався учора, 26 серпня, на залізничному переїзді Крюківського району (263 кілометр), інформує Кременчуцький відділ поліції.



Постраждала від отриманих ушкоджень загинула на місці. Станом на учора, 26 серпня, поліція встановлювала особу загиблої та обставини події.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Кременчуці Полтавської області пасажирський потяг, що прямував у напрямку «Ковель–Харків», переїхав жінку.Смертельний наїзд стався учора, 26 серпня, на залізничному переїзді Крюківського району (263 кілометр), інформує Кременчуцький відділ поліції.Постраждала від отриманих ушкоджень загинула на місці. Станом на учора, 26 серпня, поліція встановлювала особу загиблої та обставини події.

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