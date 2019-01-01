Поїзд «Ковель–Харків» на смерть переїхав жінку
Сьогодні, 09:43
У Кременчуці Полтавської області пасажирський потяг, що прямував у напрямку «Ковель–Харків», переїхав жінку.
Смертельний наїзд стався учора, 26 серпня, на залізничному переїзді Крюківського району (263 кілометр), інформує Кременчуцький відділ поліції.
Постраждала від отриманих ушкоджень загинула на місці. Станом на учора, 26 серпня, поліція встановлювала особу загиблої та обставини події.
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Смертельний наїзд стався учора, 26 серпня, на залізничному переїзді Крюківського району (263 кілометр), інформує Кременчуцький відділ поліції.
Постраждала від отриманих ушкоджень загинула на місці. Станом на учора, 26 серпня, поліція встановлювала особу загиблої та обставини події.
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