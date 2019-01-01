На волинському пункті пропуску у вагонах знайшли 5 тисяч пачок контрабандних сигарет





Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці ДФС.



Спільна оглядова група у складі посадових осіб Волинської митниці

ДФС та Львівського прикордонного загону на станції Лудин митного поста Володимир-Волинський виявила у залізничних піввагонах 5 тис пачок цигарок торгових марок Мінськ та Марвел, без акцизних марок України.



Цього разу тютюн витягнули з-під залізної руди, що слідувала від

криворізького постачальника в Республіку Польща.



Цигарки вилучені на склад митниці. Для з’ясування обставин справи

повідомлення про виявлене правопорушення надіслані перевізнику –

Львівській залізниці.

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