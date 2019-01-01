На волинському пункті пропуску у вагонах знайшли 5 тисяч пачок контрабандних сигарет
Сьогодні, 09:55
На станції Лудин митного поста Володимир-Волинський митники та прикордонники виявили контрабандні цигарки.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці ДФС.
Спільна оглядова група у складі посадових осіб Волинської митниці
ДФС та Львівського прикордонного загону на станції Лудин митного поста Володимир-Волинський виявила у залізничних піввагонах 5 тис пачок цигарок торгових марок Мінськ та Марвел, без акцизних марок України.
Цього разу тютюн витягнули з-під залізної руди, що слідувала від
криворізького постачальника в Республіку Польща.
Цигарки вилучені на склад митниці. Для з’ясування обставин справи
повідомлення про виявлене правопорушення надіслані перевізнику –
Львівській залізниці.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці ДФС.
Спільна оглядова група у складі посадових осіб Волинської митниці
ДФС та Львівського прикордонного загону на станції Лудин митного поста Володимир-Волинський виявила у залізничних піввагонах 5 тис пачок цигарок торгових марок Мінськ та Марвел, без акцизних марок України.
Цього разу тютюн витягнули з-під залізної руди, що слідувала від
криворізького постачальника в Республіку Польща.
Цигарки вилучені на склад митниці. Для з’ясування обставин справи
повідомлення про виявлене правопорушення надіслані перевізнику –
Львівській залізниці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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