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На волинському пункті пропуску у вагонах знайшли 5 тисяч пачок контрабандних сигарет

На волинському пункті пропуску у вагонах знайшли 5 тисяч пачок контрабандних сигарет
На станції Лудин митного поста Володимир-Волинський митники та прикордонники виявили контрабандні цигарки.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці ДФС.

Спільна оглядова група у складі посадових осіб Волинської митниці
ДФС та Львівського прикордонного загону на станції Лудин митного поста Володимир-Волинський виявила у залізничних піввагонах 5 тис пачок цигарок торгових марок Мінськ та Марвел, без акцизних марок України.

Цього разу тютюн витягнули з-під залізної руди, що слідувала від
криворізького постачальника в Республіку Польща.

Цигарки вилучені на склад митниці. Для з’ясування обставин справи
повідомлення про виявлене правопорушення надіслані перевізнику –
Львівській залізниці.

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Теги: цигарки, Волинь
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