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Показали, яким був павільйон Старого ринку у Луцьку 30 років тому. РЕТРОФОТО

Показали, яким був павільйон Старого ринку у Луцьку 30 років тому. РЕТРОФОТО
Луцький фотограф Віктор Чухрай опублікував світлину 30-річної давнини.

Її можна переглянути на його особистій сторінці у Facebook.

«1989 рік, павільйон нашого центрального ринку, або як ми жили років 30 тому...І як ринок виглядав...)))» – йдеться у дописі.

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Показали, яким був павільйон Старого ринку у Луцьку 30 років тому. РЕТРОФОТО

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Теги: Віктор Чухрай, Луцьк, ретрофото
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