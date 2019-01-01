Показали, яким був павільйон Старого ринку у Луцьку 30 років тому. РЕТРОФОТО

Віктор Чухрай опублікував світлину 30-річної давнини.



Її можна переглянути на його особистій сторінці у Facebook.



«1989 рік, павільйон нашого центрального ринку, або як ми жили років 30 тому...І як ринок виглядав...)))» – йдеться у дописі.



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