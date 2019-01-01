Показали, яким був павільйон Старого ринку у Луцьку 30 років тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 10:04
Луцький фотограф Віктор Чухрай опублікував світлину 30-річної давнини.
Її можна переглянути на його особистій сторінці у Facebook.
«1989 рік, павільйон нашого центрального ринку, або як ми жили років 30 тому...І як ринок виглядав...)))» – йдеться у дописі.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Як виглядало волинське село 100 років тому. РЕТРОФОТО
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Її можна переглянути на його особистій сторінці у Facebook.
«1989 рік, павільйон нашого центрального ринку, або як ми жили років 30 тому...І як ринок виглядав...)))» – йдеться у дописі.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Як виглядало волинське село 100 років тому. РЕТРОФОТО
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Показали, яким був павільйон Старого ринку у Луцьку 30 років тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 10:04
На волинському пункті пропуску у вагонах знайшли 5 тисяч пачок контрабандних сигарет
Сьогодні, 09:55
Медіа