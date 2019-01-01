Чому сьогодні не можна напиватись та кричати: забобони та прикмети 27 серпня





Яке сьогодні свято?



27 серпня в народі відзначається Михей Тиховій, який також має й іншу назву - Камнеклад. Свято приурочене біблійному "малому" пророку Михею Морасфітянину, який першим передбачив руйнування Іудеї після приходу Месії. У цей день закінчувався Успенський піст та починався осінній м'ясоїд, який був порою весіль. Також віруючі на Михея дотримуються певних правил, щоб захистити себе від біди та не позбутися достатку.



У Михеїв день наші пращури пильно стежили за поведінкою вітру та журавлів і таким чином могли визначити погоду восени, або ж вчасно підготуватися до негоди і розгулу стихії.



27 серпня намагалися завершити всі справи в полі, в господарстві, в будівництві. Зазначимо, що звідси у свята і така друга назва. На Камнеклад стародавні зодчі мали своєрідне "професійне" свято - до них у цей день ставилися особливо шанобливо та з повагою, намагалися догоджати і пригощали найкращим.



На Михея хлопці отримували "останній шанс" посвататися до коханої дівчини, щоб в разі вдачі встигнути зіграти весілля в період осіннього м'ясниць, пише



У день Тиховій існували заборони, порушувати які мало хто наважувався. 27 серпня не можна працювати з тістом і робити випічку, підвищувати голос і кричати, напиватися і буянити, розповідати про свої кошмари до заходу сонця. Тих, хто порушив такі "табу", могли незабаром спіткати злидні та невдачі, а в останньому випадку - був сильний ризик того, що поганий сон неодмінно незабаром збудеться.



Прикмети в день Михея Тиховія:



Тихий вітер на Михея - осінь буде сухою і сонячною;

Якщо сильний вітер - чекай на негоду;

Ясний день на Михея - провісник вітряної осені;

Задують вітри на Михея - вересень буде дощовий;

Північний вітер на Тиховія означає хороший урожай жита.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У день Михея Тиховія 27 серпня закінчували роботи, готувалися до шлюбів та дотримувалися важливих правил.27 серпня в народі відзначається Михей Тиховій, який також має й іншу назву - Камнеклад. Свято приурочене біблійному "малому" пророку Михею Морасфітянину, який першим передбачив руйнування Іудеї після приходу Месії. У цей день закінчувався Успенський піст та починався осінній м'ясоїд, який був порою весіль. Також віруючі на Михея дотримуються певних правил, щоб захистити себе від біди та не позбутися достатку.У Михеїв день наші пращури пильно стежили за поведінкою вітру та журавлів і таким чином могли визначити погоду восени, або ж вчасно підготуватися до негоди і розгулу стихії.27 серпня намагалися завершити всі справи в полі, в господарстві, в будівництві. Зазначимо, що звідси у свята і така друга назва. На Камнеклад стародавні зодчі мали своєрідне "професійне" свято - до них у цей день ставилися особливо шанобливо та з повагою, намагалися догоджати і пригощали найкращим.На Михея хлопці отримували "останній шанс" посвататися до коханої дівчини, щоб в разі вдачі встигнути зіграти весілля в період осіннього м'ясниць, пише РБК Україна У день Тиховій існували заборони, порушувати які мало хто наважувався. 27 серпня не можна працювати з тістом і робити випічку, підвищувати голос і кричати, напиватися і буянити, розповідати про свої кошмари до заходу сонця. Тих, хто порушив такі "табу", могли незабаром спіткати злидні та невдачі, а в останньому випадку - був сильний ризик того, що поганий сон неодмінно незабаром збудеться.Тихий вітер на Михея - осінь буде сухою і сонячною;Якщо сильний вітер - чекай на негоду;Ясний день на Михея - провісник вітряної осені;Задують вітри на Михея - вересень буде дощовий;Північний вітер на Тиховія означає хороший урожай жита.

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