Чому сьогодні не можна напиватись та кричати: забобони та прикмети 27 серпня
Сьогодні, 10:13
У день Михея Тиховія 27 серпня закінчували роботи, готувалися до шлюбів та дотримувалися важливих правил.
Яке сьогодні свято?
27 серпня в народі відзначається Михей Тиховій, який також має й іншу назву - Камнеклад. Свято приурочене біблійному "малому" пророку Михею Морасфітянину, який першим передбачив руйнування Іудеї після приходу Месії. У цей день закінчувався Успенський піст та починався осінній м'ясоїд, який був порою весіль. Також віруючі на Михея дотримуються певних правил, щоб захистити себе від біди та не позбутися достатку.
У Михеїв день наші пращури пильно стежили за поведінкою вітру та журавлів і таким чином могли визначити погоду восени, або ж вчасно підготуватися до негоди і розгулу стихії.
27 серпня намагалися завершити всі справи в полі, в господарстві, в будівництві. Зазначимо, що звідси у свята і така друга назва. На Камнеклад стародавні зодчі мали своєрідне "професійне" свято - до них у цей день ставилися особливо шанобливо та з повагою, намагалися догоджати і пригощали найкращим.
На Михея хлопці отримували "останній шанс" посвататися до коханої дівчини, щоб в разі вдачі встигнути зіграти весілля в період осіннього м'ясниць, пише РБК Україна.
У день Тиховій існували заборони, порушувати які мало хто наважувався. 27 серпня не можна працювати з тістом і робити випічку, підвищувати голос і кричати, напиватися і буянити, розповідати про свої кошмари до заходу сонця. Тих, хто порушив такі "табу", могли незабаром спіткати злидні та невдачі, а в останньому випадку - був сильний ризик того, що поганий сон неодмінно незабаром збудеться.
Прикмети в день Михея Тиховія:
Тихий вітер на Михея - осінь буде сухою і сонячною;
Якщо сильний вітер - чекай на негоду;
Ясний день на Михея - провісник вітряної осені;
Задують вітри на Михея - вересень буде дощовий;
Північний вітер на Тиховія означає хороший урожай жита.
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Яке сьогодні свято?
27 серпня в народі відзначається Михей Тиховій, який також має й іншу назву - Камнеклад. Свято приурочене біблійному "малому" пророку Михею Морасфітянину, який першим передбачив руйнування Іудеї після приходу Месії. У цей день закінчувався Успенський піст та починався осінній м'ясоїд, який був порою весіль. Також віруючі на Михея дотримуються певних правил, щоб захистити себе від біди та не позбутися достатку.
У Михеїв день наші пращури пильно стежили за поведінкою вітру та журавлів і таким чином могли визначити погоду восени, або ж вчасно підготуватися до негоди і розгулу стихії.
27 серпня намагалися завершити всі справи в полі, в господарстві, в будівництві. Зазначимо, що звідси у свята і така друга назва. На Камнеклад стародавні зодчі мали своєрідне "професійне" свято - до них у цей день ставилися особливо шанобливо та з повагою, намагалися догоджати і пригощали найкращим.
На Михея хлопці отримували "останній шанс" посвататися до коханої дівчини, щоб в разі вдачі встигнути зіграти весілля в період осіннього м'ясниць, пише РБК Україна.
У день Тиховій існували заборони, порушувати які мало хто наважувався. 27 серпня не можна працювати з тістом і робити випічку, підвищувати голос і кричати, напиватися і буянити, розповідати про свої кошмари до заходу сонця. Тих, хто порушив такі "табу", могли незабаром спіткати злидні та невдачі, а в останньому випадку - був сильний ризик того, що поганий сон неодмінно незабаром збудеться.
Прикмети в день Михея Тиховія:
Тихий вітер на Михея - осінь буде сухою і сонячною;
Якщо сильний вітер - чекай на негоду;
Ясний день на Михея - провісник вітряної осені;
Задують вітри на Михея - вересень буде дощовий;
Північний вітер на Тиховія означає хороший урожай жита.
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