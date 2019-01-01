У волинському селищі горів будинок
Сьогодні, 10:32
У селищі Голоби Ковельського району загорівся будинок.
Про це на щотижневій оперативній нараді в РДА розповів начальник Ковельського міськрайонного відділу УДСНС України у Волинській області Володимир Войтанік, пише ПроКовель.
Пожежа частково знищила покрівлю приміщення, бензопилу, бензокосу, та речі домашнього вжитку.
Також керівник пожежного відділу повідомив, що минулого тижня, 21 серпня, пожежа сталася в селі Бруховичі. Там вогонь повністю знищив дерев’яну господарську будівлю криту металевим листом.
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Про це на щотижневій оперативній нараді в РДА розповів начальник Ковельського міськрайонного відділу УДСНС України у Волинській області Володимир Войтанік, пише ПроКовель.
Пожежа частково знищила покрівлю приміщення, бензопилу, бензокосу, та речі домашнього вжитку.
Також керівник пожежного відділу повідомив, що минулого тижня, 21 серпня, пожежа сталася в селі Бруховичі. Там вогонь повністю знищив дерев’яну господарську будівлю криту металевим листом.
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