вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У волинському селищі горів будинок

У волинському селищі горів будинок
У селищі Голоби Ковельського району загорівся будинок.

Про це на щотижневій оперативній нараді в РДА розповів начальник Ковельського міськрайонного відділу УДСНС України у Волинській області Володимир Войтанік, пише ПроКовель.

Пожежа частково знищила покрівлю приміщення, бензопилу, бензокосу, та речі домашнього вжитку.

Також керівник пожежного відділу повідомив, що минулого тижня, 21 серпня, пожежа сталася в селі Бруховичі. Там вогонь повністю знищив дерев’яну господарську будівлю криту металевим листом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: пожежа, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Синьо-жовтий Луцьк: як місто причепурилося до Дня Державного Прапора. ФОТОРЕПОРТАЖ
Від і до: за скільки можна купити мед у центрі Луцька. ФОТО
У Луцьку підвищили вартість проїзду в тролейбусах
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині селяни ледь не роздерли поросят під час розваг: поліція перевіряє інцидент
Сьогодні, 10:49
У Луцьку автівка через ДТП влетіла у стовп: деталі інциденту. ФОТО
Сьогодні, 10:41
У волинському селищі горів будинок
Сьогодні, 10:32
Хлопець, тіло якого знайшли в авто у Володимирі, покінчив із життям
Сьогодні, 10:26
Чому сьогодні не можна напиватись та кричати: забобони та прикмети 27 серпня
Сьогодні, 10:13
Схожі новини
На Волині цьогоріч у пожежах загинуло 22 людей На Волині цьогоріч у пожежах загинуло 22 людей
22 серпень, 17:39
У селі на Волині господареві спалили три причепи з соломою У селі на Волині господареві спалили три причепи з соломою
21 серпень, 10:46
У селі на Волині горів житловий будинок У селі на Волині горів житловий будинок
19 серпень, 16:31
В готелі у селі Світязь спалахнула пожежа В готелі у селі Світязь спалахнула пожежа
18 серпень, 16:27
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині відкрили «кримінал» на чоловіка, який ломом до смерті побив двох цуценят
Сьогодні, 11:24
 0
Волинські медики надали допомогу шістьом людям, які впали з висоти
Сьогодні, 11:05
 0
На Волині селяни ледь не роздерли поросят під час розваг: поліція перевіряє інцидент
Сьогодні, 10:49
 0
У Луцьку автівка через ДТП влетіла у стовп: деталі інциденту. ФОТО
Сьогодні, 10:41
 0
У волинському селищі горів будинок
Сьогодні, 10:32
 0
Медіа
відео
1/8
﻿