У волинському селищі горів будинок





Про це на щотижневій оперативній нараді в РДА розповів начальник Ковельського міськрайонного відділу УДСНС України у Волинській області Володимир Войтанік, пише



Пожежа частково знищила покрівлю приміщення, бензопилу, бензокосу, та речі домашнього вжитку.



Також керівник пожежного відділу повідомив, що минулого тижня, 21 серпня, пожежа сталася в селі Бруховичі. Там вогонь повністю знищив дерев’яну господарську будівлю криту металевим листом.

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