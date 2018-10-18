У Луцьку автівка через ДТП влетіла у стовп: деталі інциденту. ФОТО





Про це повідомили



Нагадаємо, дорожньо-транспортна пригода сталася близько 16 години 26 серпня.



Поліцейські попередньо встановили, що за кермом Ford Escort перебував 30-річний житель обласного центру. Керуючи автомобілем, у стані алкогольного сп’яніння, водій не дотримався дистанції й зіткнувся з автомобілем Peugeot 308, під керуванням 48-річного жителя Луцького району.



Внаслідок ДТП 30-річний водій отримав тілесні ушкодження, однак не госпіталізувався.



За фактом дорожньо-транспортної пригоди слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України.



Санкція цієї статті передбачає, зокрема, штраф від 3,4 тис. грн. до 8,5 тис. грн. або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Львівській зіткнулись автомобілі Ford Escort та Peugeot 308.Про це повідомили ГУНП у Волинській області Нагадаємо,Поліцейські попередньо встановили, що за кермом Ford Escort перебував 30-річний житель обласного центру. Керуючи автомобілем, у стані алкогольного сп’яніння, водій не дотримався дистанції й зіткнувся з автомобілем Peugeot 308, під керуванням 48-річного жителя Луцького району.Внаслідок ДТП 30-річний водій отримав тілесні ушкодження, однак не госпіталізувався.За фактом дорожньо-транспортної пригоди слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України.Санкція цієї статті передбачає, зокрема, штраф від 3,4 тис. грн. до 8,5 тис. грн. або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.

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