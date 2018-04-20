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Волинські медики надали допомогу шістьом людям, які впали з висоти

Волинські медики надали допомогу шістьом людям, які впали з висоти
За минулі чотири доби медики зареєстрували 1750 викликів.

Про це повідомили у пресслужбі Волинського обласного екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Бригади екстреної медичної допомоги здійснили 1541 виїзд, з яких 55 – безрезультатні.

На приймальні відділення лікувально-профілактичних закладів Волинської області доставили 508 осіб.

Також медики здійснили виїзди:

14 – з приводу гострого коронарного синдрому;
26 – з приводу ГПМК;
11 – з приводу ДТП;
1 – з приводу укусу змії;
5 – з приводу пожежі;
6 – з приводу термічний опік;
6 – з приводу падіння з висоти та складних травм;
12 – з приводу кримінальний травматизм.

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Теги: Волинь, медик, лікар
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