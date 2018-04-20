Волинські медики надали допомогу шістьом людям, які впали з висоти





Про це повідомили у пресслужбі Волинського обласного екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.



Бригади екстреної медичної допомоги здійснили 1541 виїзд, з яких 55 – безрезультатні.



На приймальні відділення лікувально-профілактичних закладів Волинської області доставили 508 осіб.



Також медики здійснили виїзди:



14 – з приводу гострого коронарного синдрому;

26 – з приводу ГПМК;

11 – з приводу ДТП;

1 – з приводу укусу змії;

5 – з приводу пожежі;

6 – з приводу термічний опік;

6 – з приводу падіння з висоти та складних травм;

12 – з приводу кримінальний травматизм.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулі чотири доби медики зареєстрували 1750 викликів.Про це повідомили у пресслужбі Волинського обласного екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.Бригади екстреної медичної допомоги здійснили 1541 виїзд, з яких 55 – безрезультатні.На приймальні відділення лікувально-профілактичних закладів Волинської області доставили 508 осіб.Також медики здійснили виїзди:14 – з приводу гострого коронарного синдрому;26 – з приводу ГПМК;11 – з приводу ДТП;1 – з приводу укусу змії;5 – з приводу пожежі;6 – з приводу термічний опік;6 – з приводу падіння з висоти та складних травм;12 – з приводу кримінальний травматизм.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію