На Волині відкрили «кримінал» на чоловіка, який ломом до смерті побив двох цуценят
Сьогодні, 11:24
У Ковелі чоловік палицею забив двох цуценят. Слідчі відкрили кримінальну справу.
Про це повідомили у пресслужбі ГУНП у Волинській області.
Нагадаємо, інцидент трапився 25 серпня.
Поліцейські встановили, що на вулиці Тімірязєва у Ковелі 62-річний місцевий житель металевою палицею до смерті забив двох цуценят.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України. Йдеться про жорстоке поводження з тваринами.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу або арешту строком до шести місяців.
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Про це повідомили у пресслужбі ГУНП у Волинській області.
Нагадаємо, інцидент трапився 25 серпня.
Поліцейські встановили, що на вулиці Тімірязєва у Ковелі 62-річний місцевий житель металевою палицею до смерті забив двох цуценят.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України. Йдеться про жорстоке поводження з тваринами.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу або арешту строком до шести місяців.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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