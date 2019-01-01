На Волині відкрили «кримінал» на чоловіка, який ломом до смерті побив двох цуценят





Про це повідомили у пресслужбі ГУНП у Волинській області.



Нагадаємо, інцидент трапився 25 серпня.



Поліцейські встановили, що на вулиці Тімірязєва у Ковелі 62-річний місцевий житель металевою палицею до смерті забив двох цуценят.



За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України. Йдеться про жорстоке поводження з тваринами.



Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу або арешту строком до шести місяців.

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