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На Волині відкрили «кримінал» на чоловіка, який ломом до смерті побив двох цуценят

На Волині відкрили «кримінал» на чоловіка, який ломом до смерті побив двох цуценят
У Ковелі чоловік палицею забив двох цуценят. Слідчі відкрили кримінальну справу.

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП у Волинській області.

Нагадаємо, інцидент трапився 25 серпня.

Поліцейські встановили, що на вулиці Тімірязєва у Ковелі 62-річний місцевий житель металевою палицею до смерті забив двох цуценят.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України. Йдеться про жорстоке поводження з тваринами.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу або арешту строком до шести місяців.

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Теги: Волинь, скандал, побиття, тварина, смерть
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