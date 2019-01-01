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У Луцьку з квартири, яка горіла, врятували 3-річного малюка: деталі інциденту. ФОТО

У Луцьку з квартири, яка горіла, врятували 3-річного малюка: деталі інциденту. ФОТО
У Луцьку на бульварі Дружби Народів сталась пожежа у квартирі.

Про це інформує пресслужба ДСНС у Волинській області.

Нагадаємо, інцидент трапився 26 серпня в обідню пору.

Встановили, близько о 11:15 мешканці багатоквартирного будинку на бульварі Дружби Народів помітили пожежу в одній з квартир і подзвонили до служби «102» та до рятувальників.

Повідомлення до Служби порятунку «101» надійшло о 11:18. На пожежу виїхали чергові варти 1-ї та 2-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Луцька, а також направили чергову бригаду швидкої допомоги.

Першими до місця події прибула бригада поліцейських, які здійснювали патрулювання неподалік.

За свідченням мешканців будинку, в квартирі знаходилась дитина, тому поліцейські: інспектор роти №1 Управління патрульної поліції у Волинській області Департаменту патрульної поліції Максим Янюк та поліцейський цієї роти Владислав Романюк побігли на поверх, де виникла пожежа. Разом із чоловіком з сусідньої квартири вибили вхідні двері квартири, з-під яких виходив дим та змогли потрапити всередину.

Помешкання було заповнене густим димом, отож поліцейські опустились на підлогу, відчинили двері в кімнату і там на підлозі віднайшли в кімнаті 3-х річного хлопчика, Іванка М. Потерпілого негайно передали в карету швидкої допомоги і його госпіталізували в реанімаційне відділення дитячої лікарні.

Вже через 6 хвилин після повідомлення рятувальники розпочали бойове розгортання на місці події та приступили до гасіння пожежі в двокімнатній квартирі.

Зазначають, ліквідували вогонь о 11:35. Вогонь знищив диван, речі домашнього вжитку, телевізор, пошкоджено меблі.

Ймовірна причина пожежі трапилась через дитячі пустощі з вогнем.

У Луцьку з квартири, яка горіла, врятували 3-річного малюка: деталі інциденту. ФОТО
У Луцьку з квартири, яка горіла, врятували 3-річного малюка: деталі інциденту. ФОТО

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Теги: деталі пожежі, врятоване життя, Луцьк, горіла квартира
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