Знайшли мертвим молодого ковельчанина, якого шукали рідні
Сьогодні, 12:06
Ковельчанина Шпака Віктора Ярославовича, якого розшукували рідні, знайшли мертвим.
Про це повідомляє Ковельpost.
Нагадаємо, хлопець зник у ніч із 17 на 18 серпня.
Як повідомили в Ковельському міськрайвідділі управління ДСНС України у Волинській області, 23 серпня близько 11 години рятувальники отримали повідомлення від чергового диспетчера лінії "102" про те, що в одній із штучних водойм Ковеля знаходиться тіло чоловіка.
Встановили, що це Шпак Віктор Ярославович, 1990 року народження, якого кілька днів розшукували рідні та поліція.
Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost приносить щирі співчуття родині та знайомим загиблого.
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Про це повідомляє Ковельpost.
Нагадаємо, хлопець зник у ніч із 17 на 18 серпня.
Як повідомили в Ковельському міськрайвідділі управління ДСНС України у Волинській області, 23 серпня близько 11 години рятувальники отримали повідомлення від чергового диспетчера лінії "102" про те, що в одній із штучних водойм Ковеля знаходиться тіло чоловіка.
Встановили, що це Шпак Віктор Ярославович, 1990 року народження, якого кілька днів розшукували рідні та поліція.
Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost приносить щирі співчуття родині та знайомим загиблого.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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