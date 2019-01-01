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Знайшли мертвим молодого ковельчанина, якого шукали рідні

Знайшли мертвим молодого ковельчанина, якого шукали рідні
Ковельчанина Шпака Віктора Ярославовича, якого розшукували рідні, знайшли мертвим.

Про це повідомляє Ковельpost.

Нагадаємо, хлопець зник у ніч із 17 на 18 серпня.

Як повідомили в Ковельському міськрайвідділі управління ДСНС України у Волинській області, 23 серпня близько 11 години рятувальники отримали повідомлення від чергового диспетчера лінії "102" про те, що в одній із штучних водойм Ковеля знаходиться тіло чоловіка.

Встановили, що це Шпак Віктор Ярославович, 1990 року народження, якого кілька днів розшукували рідні та поліція.

Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost приносить щирі співчуття родині та знайомим загиблого.

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Теги: мертвий, Ковель, молодий хлопець
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