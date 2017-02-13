У Луцьку посеред дитячого майданчика влаштували смітник
Сьогодні, 12:18
У Луцьку на вулиці Рівненській утворився стихійний смітник.
Про це на сайті Відкрите місто повідомила Ірина Мельникова.
Лучанка зазначила, що мешканці прилеглих до двору будинків неодноразово зверталися до ЖКП №7 з приводу стихійного смітника на дитячому майданчику.
«На вулиці спека, там постійно мухи, сморід. На наші звернення майстер ЖКП повідомляла, що двірник прибрав. Але то тільки на словах! Смітник на місці як був, так і є», – обурюється жінка.
«Мешканці двору вже хотіли самі прибрати шини, лише потрібно вибрати сміття - цього на наші прохання ніхто не робив, лише відмовки», – йдеться у повідомленні.
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Про це на сайті Відкрите місто повідомила Ірина Мельникова.
Лучанка зазначила, що мешканці прилеглих до двору будинків неодноразово зверталися до ЖКП №7 з приводу стихійного смітника на дитячому майданчику.
«На вулиці спека, там постійно мухи, сморід. На наші звернення майстер ЖКП повідомляла, що двірник прибрав. Але то тільки на словах! Смітник на місці як був, так і є», – обурюється жінка.
«Мешканці двору вже хотіли самі прибрати шини, лише потрібно вибрати сміття - цього на наші прохання ніхто не робив, лише відмовки», – йдеться у повідомленні.
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