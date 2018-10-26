Просять допомогти коштами підполковнику волинської бригади, у якого виявили рак
Сьогодні, 12:22
Розпочали збір коштів на лікування підполковника 51 окремої механізованої бригади Сулімова Сергія Валерійовича.
Про це повідомили у спільноті Спілька Воїнів АТО Волині.
«Під час участі в АТО та ООС з 2014 по 2019 рр отримав захворювання "Лімфома Ходжкіна" (рак лімфоїдної тканини) підполковник СУЛІМОВ Сергій Валерійович (51 омбр, м.Володимир-Волинський)» – йдеться у дописі.
Дружина та рідні просять всіх небайдужих допомогти зі збором коштів на лікування військовослужбовця.
Картка для допомоги: 5168 7573 0951 5445 Сулімова Лілія Олександрівна
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Про це повідомили у спільноті Спілька Воїнів АТО Волині.
«Під час участі в АТО та ООС з 2014 по 2019 рр отримав захворювання "Лімфома Ходжкіна" (рак лімфоїдної тканини) підполковник СУЛІМОВ Сергій Валерійович (51 омбр, м.Володимир-Волинський)» – йдеться у дописі.
Дружина та рідні просять всіх небайдужих допомогти зі збором коштів на лікування військовослужбовця.
Картка для допомоги: 5168 7573 0951 5445 Сулімова Лілія Олександрівна
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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