Просять допомогти коштами підполковнику волинської бригади, у якого виявили рак





Про це повідомили у спільноті Спілька Воїнів АТО Волині.



«Під час участі в АТО та ООС з 2014 по 2019 рр отримав захворювання "Лімфома Ходжкіна" (рак лімфоїдної тканини) підполковник СУЛІМОВ Сергій Валерійович (51 омбр, м.Володимир-Волинський)» – йдеться у дописі.



Дружина та рідні просять всіх небайдужих допомогти зі збором коштів на лікування військовослужбовця.



Картка для допомоги: 5168 7573 0951 5445 Сулімова Лілія Олександрівна

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Розпочали збір коштів на лікування підполковника 51 окремої механізованої бригади Сулімова Сергія Валерійовича.Про це повідомили у спільноті Спілька Воїнів АТО Волині.«Під час участі в АТО та ООС з 2014 по 2019 рр отримав захворювання "Лімфома Ходжкіна" (рак лімфоїдної тканини) підполковник СУЛІМОВ Сергій Валерійович (51 омбр, м.Володимир-Волинський)» – йдеться у дописі.Дружина та рідні просять всіх небайдужих допомогти зі збором коштів на лікування військовослужбовця.Картка для допомоги:

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