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Просять допомогти коштами підполковнику волинської бригади, у якого виявили рак

Просять допомогти коштами підполковнику волинської бригади, у якого виявили рак
Розпочали збір коштів на лікування підполковника 51 окремої механізованої бригади Сулімова Сергія Валерійовича.

Про це повідомили у спільноті Спілька Воїнів АТО Волині.

«Під час участі в АТО та ООС з 2014 по 2019 рр отримав захворювання "Лімфома Ходжкіна" (рак лімфоїдної тканини) підполковник СУЛІМОВ Сергій Валерійович (51 омбр, м.Володимир-Волинський)» – йдеться у дописі.

Дружина та рідні просять всіх небайдужих допомогти зі збором коштів на лікування військовослужбовця.

Картка для допомоги: 5168 7573 0951 5445 Сулімова Лілія Олександрівна

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Теги: допомога, збір коштів, Волинь, 51 ОМБр
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