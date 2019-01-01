На Волині поблизу автостанції – пожежа
Сьогодні, 12:35
У Любешівському районі біля автостанції горіли дрова, котрі були призначені на опалення її приміщення.
Так, у неділю, 25 серпня, вночі о 3:15 годині на номер 101 надійшло повідомлення, що поблизу автостанції горять дрова, - пише газета "Нове життя".
Про це розповів провідний інспектор Любешівського РС УДСНС України у Волинській області Ігор Парчук.
Рятувальники спрацювали оперативно, вогонь встиг знищити орієнтовно пів метра кубічного дров.
Імовірна причина загорання – підпал або необережне поводження з вогнем.
За цим фактом матеріали направлені до поліції.
Триває спека, а жителі району, попри заборону, продовжують на присадибних ділянках спалювати залишки сухої рослинності. Такі дії є злочинними, адже завдають шкоди довкіллю та наражають на небезпеку людські життя та здоров’я. Тому закликають громадян, в разі виявлення таких фактів, негайно телефонувати на номери 101 та 102.
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Так, у неділю, 25 серпня, вночі о 3:15 годині на номер 101 надійшло повідомлення, що поблизу автостанції горять дрова, - пише газета "Нове життя".
Про це розповів провідний інспектор Любешівського РС УДСНС України у Волинській області Ігор Парчук.
Рятувальники спрацювали оперативно, вогонь встиг знищити орієнтовно пів метра кубічного дров.
Імовірна причина загорання – підпал або необережне поводження з вогнем.
За цим фактом матеріали направлені до поліції.
Триває спека, а жителі району, попри заборону, продовжують на присадибних ділянках спалювати залишки сухої рослинності. Такі дії є злочинними, адже завдають шкоди довкіллю та наражають на небезпеку людські життя та здоров’я. Тому закликають громадян, в разі виявлення таких фактів, негайно телефонувати на номери 101 та 102.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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