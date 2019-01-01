вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині поблизу автостанції – пожежа

На Волині поблизу автостанції – пожежа
У Любешівському районі біля автостанції горіли дрова, котрі були призначені на опалення її приміщення.

Так, у неділю, 25 серпня, вночі о 3:15 годині на номер 101 надійшло повідомлення, що поблизу автостанції горять дрова, - пише газета "Нове життя".

Про це розповів провідний інспектор Любешівського РС УДСНС України у Волинській області Ігор Парчук.

Рятувальники спрацювали оперативно, вогонь встиг знищити орієнтовно пів метра кубічного дров.

Імовірна причина загорання – підпал або необережне поводження з вогнем.

За цим фактом матеріали направлені до поліції.

Триває спека, а жителі району, попри заборону, продовжують на присадибних ділянках спалювати залишки сухої рослинності. Такі дії є злочинними, адже завдають шкоди довкіллю та наражають на небезпеку людські життя та здоров’я. Тому закликають громадян, в разі виявлення таких фактів, негайно телефонувати на номери 101 та 102.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: автостанція, Любешів, пожежа
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Синьо-жовтий Луцьк: як місто причепурилося до Дня Державного Прапора. ФОТОРЕПОРТАЖ
Від і до: за скільки можна купити мед у центрі Луцька. ФОТО
У Луцьку підвищили вартість проїзду в тролейбусах
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині поблизу автостанції – пожежа
Сьогодні, 12:35
Просять допомогти коштами підполковнику волинської бригади, у якого виявили рак
Сьогодні, 12:22
У Луцьку посеред дитячого майданчика влаштували смітник
Сьогодні, 12:18
На Волині викрили канал незаконного транспортування спирту
Сьогодні, 12:12
Знайшли мертвим молодого ковельчанина, якого шукали рідні
Сьогодні, 12:06
Схожі новини
На Волині від удару блискавки згорів сарай із сіном. ФОТО На Волині від удару блискавки згорів сарай із сіном. ФОТО
18 травень, 03:39
На Волині до прибуття пожежників будинок гасили водії маршруток На Волині до прибуття пожежників будинок гасили водії маршруток
09 квітень, 00:24
У селі на Волині горіла стара дерев’яна хата: врятувалась бабуся У селі на Волині горіла стара дерев’яна хата: врятувалась бабуся
14 січень, 12:22
На Волині рятувальники з другої спроби змогли загасити пожежу На Волині рятувальники з другої спроби змогли загасити пожежу
11 січень, 19:01
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині поблизу автостанції – пожежа
Сьогодні, 12:35
 0
Просять допомогти коштами підполковнику волинської бригади, у якого виявили рак
Сьогодні, 12:22
 0
У Луцьку посеред дитячого майданчика влаштували смітник
Сьогодні, 12:18
 0
На Волині викрили канал незаконного транспортування спирту
Сьогодні, 12:12
 0
Знайшли мертвим молодого ковельчанина, якого шукали рідні
Сьогодні, 12:06
 0
Медіа
відео
1/8
﻿