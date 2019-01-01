На Волині поблизу автостанції – пожежа





Так, у неділю, 25 серпня, вночі о 3:15 годині на номер 101 надійшло повідомлення, що поблизу автостанції горять дрова, - пише газета



Про це розповів провідний інспектор Любешівського РС УДСНС України у Волинській області Ігор Парчук.



Рятувальники спрацювали оперативно, вогонь встиг знищити орієнтовно пів метра кубічного дров.



Імовірна причина загорання – підпал або необережне поводження з вогнем.



За цим фактом матеріали направлені до поліції.



Триває спека, а жителі району, попри заборону, продовжують на присадибних ділянках спалювати залишки сухої рослинності. Такі дії є злочинними, адже завдають шкоди довкіллю та наражають на небезпеку людські життя та здоров’я. Тому закликають громадян, в разі виявлення таких фактів, негайно телефонувати на номери 101 та 102.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Любешівському районі біля автостанції горіли дрова, котрі були призначені на опалення її приміщення.Так, у неділю, 25 серпня, вночі о 3:15 годині на номер 101 надійшло повідомлення, що поблизу автостанції горять дрова, - пише газета "Нове життя" Про це розповів провідний інспектор Любешівського РС УДСНС України у Волинській областіРятувальники спрацювали оперативно, вогонь встиг знищити орієнтовно пів метра кубічного дров.Імовірна причина загорання – підпал або необережне поводження з вогнем.За цим фактом матеріали направлені до поліції.Триває спека, а жителі району, попри заборону, продовжують на присадибних ділянках спалювати залишки сухої рослинності. Такі дії є злочинними, адже завдають шкоди довкіллю та наражають на небезпеку людські життя та здоров’я. Тому закликають громадян, в разі виявлення таких фактів, негайно телефонувати на номери 101 та 102.

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