У центральному парку Луцька відбудеться «повстанський обід»





Захід влаштовують 28 серпня, - повідомляє



"Літній вечір, свіже повітря, мальовнича природа, хороша компанія... Для повного щастя не вистачає двох речей: тебе та гри "Криївка". Прихопи з собою друзів та традиційні повстанські смаколики", - йдеться у дописі.



Зазначають, збір о 17:00 на вході в парк.





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