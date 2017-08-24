У центральному парку Луцька відбудеться «повстанський обід»
Сьогодні, 18:12
У Луцьку у Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки відбудеться "Криївка-пікнік".
Захід влаштовують 28 серпня, - повідомляє Центр національно-патріотичного виховання дітей та молоді на сторінці у Facebook.
"Літній вечір, свіже повітря, мальовнича природа, хороша компанія... Для повного щастя не вистачає двох речей: тебе та гри "Криївка". Прихопи з собою друзів та традиційні повстанські смаколики", - йдеться у дописі.
Зазначають, збір о 17:00 на вході в парк.
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Захід влаштовують 28 серпня, - повідомляє Центр національно-патріотичного виховання дітей та молоді на сторінці у Facebook.
"Літній вечір, свіже повітря, мальовнича природа, хороша компанія... Для повного щастя не вистачає двох речей: тебе та гри "Криївка". Прихопи з собою друзів та традиційні повстанські смаколики", - йдеться у дописі.
Зазначають, збір о 17:00 на вході в парк.
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