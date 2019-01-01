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Захопливі краєвиди волинських озер з висоти пташиного польоту. ВІДЕО

Захопливі краєвиди волинських озер з висоти пташиного польоту. ВІДЕО
Ковельське подружжя фотографів Ірина та Олександр Штойна відзняли відео озера Пісочне та села Мельники з висоти пташиного польоту.

Неймовірне відео, відзняте за допомогою квадрокоптера, Ірина Штойна розмістила на своїй сторінці у Facebook, - повідомляє Район. Шацьк.

Так,чудові краєвиди села Мельники, зелені ліси, що оточують озеро Пісочне, чисті піщані пляжі, зняті з висоти пташиного польоту.


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Теги: волинські озера, неймовірні краєвиди, ковельські фотографи
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