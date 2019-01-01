Тимчасово не курсуватиме потяг «Червоноград-Ковель»
Сьогодні, 15:44
28 та 29 серпня цього року не курсуватиме приміський поїзд сполученням "Червоноград – Ковель".
Про це йдеться на сайті Львівської залізниці.
"У зв’язку з виконанням колійних ремонтних робіт на перегонах Дубляни-Львівські – Підзамче, Любинець – Турійськ, Болехів – Долина та Мостиська-2 – Держкордон зазнає тимчасових змін розклад руху приміських поїздів, що курсують у цих напрямках", - йдеться у повідомленні.
Львівська залізниця звертається до пасажирів із проханням урахувати тимчасові зміни у розкладі руху цих поїздів під час планування поїздок у вказаних напрямках.
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Про це йдеться на сайті Львівської залізниці.
"У зв’язку з виконанням колійних ремонтних робіт на перегонах Дубляни-Львівські – Підзамче, Любинець – Турійськ, Болехів – Долина та Мостиська-2 – Держкордон зазнає тимчасових змін розклад руху приміських поїздів, що курсують у цих напрямках", - йдеться у повідомленні.
Львівська залізниця звертається до пасажирів із проханням урахувати тимчасові зміни у розкладі руху цих поїздів під час планування поїздок у вказаних напрямках.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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