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Тимчасово не курсуватиме потяг «Червоноград-Ковель»

Тимчасово не курсуватиме потяг «Червоноград-Ковель»
28 та 29 серпня цього року не курсуватиме приміський поїзд сполученням "Червоноград – Ковель".

Про це йдеться на сайті Львівської залізниці.

"У зв’язку з виконанням колійних ремонтних робіт на перегонах Дубляни-Львівські – Підзамче, Любинець – Турійськ, Болехів – Долина та Мостиська-2 – Держкордон зазнає тимчасових змін розклад руху приміських поїздів, що курсують у цих напрямках", - йдеться у повідомленні.

Львівська залізниця звертається до пасажирів із проханням урахувати тимчасові зміни у розкладі руху цих поїздів під час планування поїздок у вказаних напрямках.

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Теги: тимчасово не курсуватиме, потяг, змінений рух
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