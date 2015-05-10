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Фотоакція від «Кромберг енд Шуберт»: шукайте себе та друзів на світлинах*

Фотоакція від «Кромберг енд Шуберт»: шукайте себе та друзів на світлинах*
Під час святкувань Дня Незалежності у центральному парку ім. Лесі Українки підприємство «Кромберг енд Шуберт» вже традиційно влаштувало фотоакцію для лучан: всі охочі могли зробити професійне фото біля банеру підприємства і потім знайти його на корпоративній сторінці у Facebook.

Соціальний працівник «Кромберг енд Шуберт» Наталія Шевельова розповіла: «Ми традиційно святкуємо разом з містом, бо ми - частина міста і нам цікаво спілкуватися з лучанами на таких подіях, розуміти, що вони знають про підприємство, що говорять між собою, що їх цікавить, відповідати на їх запитання. А фотоакція - це приємна щорічна традиція, яка додає настрою».

На День міста, який цього року святкуватимемо 7 вересня, підприємство запланувало ще більше атракцій.

«Не буду поки відкривати всі карти, але у нас буде дуже багато призів і цікавих розіграшів - приходьте обов’язково і без подарунка не залишитеся», - додала Наталія Шевельова.

Всі фото, зроблені біля банера підприємства під час свята, можна знайти ТУТ.

Фотоакція від «Кромберг енд Шуберт»: шукайте себе та друзів на світлинах*
Фотоакція від «Кромберг енд Шуберт»: шукайте себе та друзів на світлинах*
Фотоакція від «Кромберг енд Шуберт»: шукайте себе та друзів на світлинах*
Фотоакція від «Кромберг енд Шуберт»: шукайте себе та друзів на світлинах*
Фотоакція від «Кромберг енд Шуберт»: шукайте себе та друзів на світлинах*
Фотоакція від «Кромберг енд Шуберт»: шукайте себе та друзів на світлинах*
Фотоакція від «Кромберг енд Шуберт»: шукайте себе та друзів на світлинах*
Фотоакція від «Кромберг енд Шуберт»: шукайте себе та друзів на світлинах*
Фотоакція від «Кромберг енд Шуберт»: шукайте себе та друзів на світлинах*
Фотоакція від «Кромберг енд Шуберт»: шукайте себе та друзів на світлинах*
Фотоакція від «Кромберг енд Шуберт»: шукайте себе та друзів на світлинах*
Фотоакція від «Кромберг енд Шуберт»: шукайте себе та друзів на світлинах*
Фотоакція від «Кромберг енд Шуберт»: шукайте себе та друзів на світлинах*
Фотоакція від «Кромберг енд Шуберт»: шукайте себе та друзів на світлинах*



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Теги: «Кромберг енд Шуберт», фото, акція, Наталія Шевельова
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