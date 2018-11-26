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«Стопдомашка»: відома телеведуча пропонує скасувати домашні завдання для учнів

«Стопдомашка»: відома телеведуча пропонує скасувати домашні завдання для учнів
Відома телеведуча Алла Мазур пропонує Міністерству освіти і науки України відмовитися від будь-якого домашнього завдання.

Про це вона написала у соцмережі Facebook. Допис вже назбирав тисячі вподобань та поширень.

«Бо вдома діти мають відпочивати! Після уроків, контрольних і купи нової інформації. Хоббі, прогулянки, друзі, книги, фільми, розмови з рідними, нарешті: щоб хоч трохи відновитись і за цією школою скучити! І вранці бігти до неї з радістю!» – зазначає Алла Мазур.

Ведуча підкреслює, що сенс так званої «домашки» – перевірити себе, знання, засвоєні на уроці. То чи не краще це зробити у школі, коли поруч вчитель, який одразу може пояснити матеріал? У такий спосіб зникне потреба у термінових написаннях творів, малюванні карт, створенні проєктів, і відповідно, зменшиться хвилювання як батьків, так і дітей.

«В школі мого сина це так і зветься: «самопідготовка». Ідея правильна: перевіряєш сам себе в школі, після обіду і прогулянки. Але вислів «домашнє завдання» таки зваблює вчителів) І то один, то інший виписують цілий списочок: оце і оце зробити ВДОМА», – зазначає ведуча.

За словами Алли Мазур, Нова українська школа вже запровадила безліч цікавих і правильних змін, тож пропонує їй замість «домашніх завдань» таки впровадити самопідготовку.



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Теги: «Стопдомашка», Алла Мазур, школа, НУШ
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