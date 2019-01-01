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Повідомили, скільки українці відпочиватимуть восени

Повідомили, скільки українці відпочиватимуть восени
Осінь 2019 року почнеться і закінчиться вихідними. Один додатковий вихідний буде на День захисника України, він припадає цьогоріч на понеділок.

Це автоматично створює для українців 3-денні канікули, - повідомляє Gazeta.ua

Вересень, жовтень і листопад матимуть рівну кількість вихідних - у кожному місяці їх буде по 9. Розпочнеться осінь у неділю, а закінчиться суботнього дня.

Вихідні восени 2019-го:

Вересень: 1, 7 і 8, 14 і 15, 21 і 22, 28 і 29.

Жовтень: 5 і 6, 12 і 13, а також День захисника України 14 (понеділок), 19 і 20, 26 і 27.

Листопад: 2 і 3, 9 і 10, 16 і 17, 23 і 24, 30.

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Теги: осінні канікули, числа
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