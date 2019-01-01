На Волині спіймали трьох чоловіків, які ловили рибу сіткою. ФОТО

У період з 19 по 25 серпня 2019 року інспектори Волинського рибоохоронного патруля викрили 26 порушень.Так, склали 7 протоколів за порушення правил рибальства (ч. 3 ст. 85 КУпАП), 14 – за грубі порушення (ч. 4 ст. 85 КУпАП), т3 – за незаконний збут водних біоресурсів (ч. 1 ст. 88-1 КУпАП) та 1 – за продаж заборонених знарядь лову (ч. 1 ст. 85-1 КупАП), - інформує прес-служба рибоохоронного патруля Волині.Керівник рибоохоронного патруляповідомив, загалом, у порушників вилучили 4 кілограми водних біоресурсів та наклали штрафів на суму 714 гривень. Також вилучили 10 заборонених знарядь лову та ще 10 – за актами безхазяйного майна.Так, з 18 по 21 серпня Волинський рибоохоронний патруль спільно з працівниками НПП «Прип’ять-Стохід», екологічної інспекції та поліції здійснили природоохоронний рейд на водних об’єктах Любешівського району.18 серпня на меліоративному каналі, поблизу села Угриничі Любешівського району Волинської області викрили трьох громадян, які ловили рибу однією сіткою та «рамкою». Порушникам вдалося виловити 10 рибин ротану. Оскільки риба перебувала у живому стані, працівники рибоохорони провели випуск водних біоресурсів у природне середовище.Наступного дня виявили аналогічне порушення. Інцидент стався на озері Люб’язь, поблизу села Підкормілля Любешівського району Волинської області. Двоє чоловіків ловили риби за допомогою забороненого знаряддя – «саки». Завдяки оперативним діям рейдової групи, порушникам не вдалося завдати шкоди рибному господарству України.На громадян оформили адміністративні протоколи за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справ направили до районних судів для притягнення порушників до відповідальності.25 серпня завдяки зверненню небайдужих рибалок зафіксували грубе порушення рибальства. Інцидент стався на водному каналі, що впадає в озеро Оріхівське Ратнівського району Волинської області. Двоє жителів села Лучичі лови рибу забороненим знаряддям - «кловнею». Патрульні рибоохорони спільно з представниками Луцького прикордонного загону одразу виїхали на вказане місце події.Завдяки дзвінку громадян та оперативним діям працівників обох відомств, порушникам не вдалося завдати шкоди рибному господарству України. На винних осіб складено протоколи за ч. 4 ст. 85 КУпАП (грубе порушення правил рибальства). Заборонене знаряддя лову вилучено.Волинський рибоохоронний патруль закликає громадян бути відповідальними та дотримуватись встановлених правил рибальства. Якщо ви помітили порушення - прохання оперативно повідомити на телефон «гарячої лінії» відомства: (067) 360-78-40.