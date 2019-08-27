ООН оголосила надзвичайний кліматичний стан на планеті





Про це повідомив генсекретар ООН Антоніу Гутерріш на саміті G7 у Біарріці, пише



За даними Всесвітньої метеорологічної організації, рівень вуглекислого газу в атмосфері сягнув найвищого показника за всю історію. Такий рівень був 3,5 мільйона років тому, коли температура була значно вищою.



Крім того, липень 2019 року став найспекотнішим місяцем в історії. У цей час в Гренландії розтануло 179 млрд тонн льоду.



Водночас у Сибіру, на Алясці та в Амазонії горять ліси. Це призвело до викидів десятків мегатонн вуглекислого газу в атмосферу.



“Все, що відбувається - це надзвичайна кліматична ситуація. Як відзначають експерти Міжурядової групи зі зміни клімату, ми повинні втримати підвищення температури в межах 1,5 градуса за Цельсієм до кінця століття, досягти нульового рівня викидів вуглекислого газу до 2050 року, на 45% скоротити викиди парникових газів до 2030 року”, – заявив Гутерріш.



Він додав, що країнам потрібно докладати більше зусиль для подолання надзвичайного кліматичного стану і боротися зі змінами клімату за Паризькою угодою.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У світі спостерігається надзвичайна кліматична ситуація: льодовики тануть, рівень вуглекислого газу зростає, а 2015-2019 роки стали найспекотнішими в історії.Про це повідомив генсекретар ООНна саміті G7 у Біарріці, пише ESPRESO.TV За даними Всесвітньої метеорологічної організації, рівень вуглекислого газу в атмосфері сягнув найвищого показника за всю історію. Такий рівень був 3,5 мільйона років тому, коли температура була значно вищою.Крім того, липень 2019 року став найспекотнішим місяцем в історії. У цей час в Гренландії розтануло 179 млрд тонн льоду.Водночас у Сибіру, на Алясці та в Амазонії горять ліси. Це призвело до викидів десятків мегатонн вуглекислого газу в атмосферу.“Все, що відбувається - це надзвичайна кліматична ситуація. Як відзначають експерти Міжурядової групи зі зміни клімату, ми повинні втримати підвищення температури в межах 1,5 градуса за Цельсієм до кінця століття, досягти нульового рівня викидів вуглекислого газу до 2050 року, на 45% скоротити викиди парникових газів до 2030 року”, – заявив Гутерріш.Він додав, що країнам потрібно докладати більше зусиль для подолання надзвичайного кліматичного стану і боротися зі змінами клімату за Паризькою угодою.

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