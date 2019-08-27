вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

ООН оголосила надзвичайний кліматичний стан на планеті

ООН оголосила надзвичайний кліматичний стан на планеті
У світі спостерігається надзвичайна кліматична ситуація: льодовики тануть, рівень вуглекислого газу зростає, а 2015-2019 роки стали найспекотнішими в історії.

Про це повідомив генсекретар ООН Антоніу Гутерріш на саміті G7 у Біарріці, пише ESPRESO.TV.

За даними Всесвітньої метеорологічної організації, рівень вуглекислого газу в атмосфері сягнув найвищого показника за всю історію. Такий рівень був 3,5 мільйона років тому, коли температура була значно вищою.

Крім того, липень 2019 року став найспекотнішим місяцем в історії. У цей час в Гренландії розтануло 179 млрд тонн льоду.

Водночас у Сибіру, на Алясці та в Амазонії горять ліси. Це призвело до викидів десятків мегатонн вуглекислого газу в атмосферу.

“Все, що відбувається - це надзвичайна кліматична ситуація. Як відзначають експерти Міжурядової групи зі зміни клімату, ми повинні втримати підвищення температури в межах 1,5 градуса за Цельсієм до кінця століття, досягти нульового рівня викидів вуглекислого газу до 2050 року, на 45% скоротити викиди парникових газів до 2030 року”, – заявив Гутерріш.

Він додав, що країнам потрібно докладати більше зусиль для подолання надзвичайного кліматичного стану і боротися зі змінами клімату за Паризькою угодою.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: клімат, надзвичайний стан, екологія, планета
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Синьо-жовтий Луцьк: як місто причепурилося до Дня Державного Прапора. ФОТОРЕПОРТАЖ
Від і до: за скільки можна купити мед у центрі Луцька. ФОТО
У Луцьку підвищили вартість проїзду в тролейбусах
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку студент вкрав номерні знаки з 26 автомобілів
Сьогодні, 15:59
ООН оголосила надзвичайний кліматичний стан на планеті
Сьогодні, 15:53
Їх поєднали Луцьк і музика: на Одещині пара одружилася ще раз через 50 років
Сьогодні, 15:46
Тимчасово не курсуватиме потяг «Червоноград-Ковель»
Сьогодні, 15:44
У Луцьку учениця не отримуватиме стипендію мерії, бо претендує на президентську
Сьогодні, 15:26
Схожі новини
В Україні за 30 років зникло 10 тисяч річок В Україні за 30 років зникло 10 тисяч річок
25 серпень, 21:46
Щоб побороти зміни клімату, потрібно їсти менше м'яса – поради ООН Щоб побороти зміни клімату, потрібно їсти менше м'яса – поради ООН
21 серпень, 19:51
Жителів громади на Волині навчали думати та діяти екологічно. ФОТО Жителів громади на Волині навчали думати та діяти екологічно. ФОТО
19 серпень, 03:05
У головного еколога Луцька – новий заступник У головного еколога Луцька – новий заступник
10 серпень, 14:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку студент вкрав номерні знаки з 26 автомобілів
Сьогодні, 15:59
 0
ООН оголосила надзвичайний кліматичний стан на планеті
Сьогодні, 15:53
 0
Їх поєднали Луцьк і музика: на Одещині пара одружилася ще раз через 50 років
Сьогодні, 15:46
 0
Тимчасово не курсуватиме потяг «Червоноград-Ковель»
Сьогодні, 15:44
 0
У Луцьку учениця не отримуватиме стипендію мерії, бо претендує на президентську
Сьогодні, 15:26
 0
Медіа
відео
1/8
﻿