Повідомили про стан врятованого під час пожежі у Луцьку малюка





Завідувач відділенням анестезіології та реанімації КП «Волинське обласне дитяче територіальне медичне об’єднання» Юрій Радчук повідомив, що стан малюка має позитивну динаміку, пишуть



«Вчора хлопчик поступив до реанімаційного відділення дитячої лікарні з діагнозом «отруєння чадним газом», під питання стояв діагноз «опік дихальних шляхів». Після проведеного лікування та обстеження дитину з позитивною динамікою перевели у профільне відділення для подальшого лікування», - розповів медик.



Нагадаємо, 26 серпня близько 11:15 мешканці багатоквартирного будинку на бульварі Дружби Народів помітили пожежу в одній з квартир і подзвонили до служби «102» та до рятувальників.



За свідченням мешканців будинку, в квартирі знаходилась дитина, отож поліцейські: інспектор роти №1 Управління патрульної поліції у Волинській області Департаменту патрульної поліції Максим Янюк та поліцейський цієї роти Владислав Романюк побігли на поверх, де виникла пожежа.



Разом із чоловіком з сусідньої квартири вибили вхідні двері квартири, з-під яких виходив дим та змогли потрапити всередину. Помешкання було заповнене густим димом, отож поліцейські опустились на підлогу, відчинили двері в кімнату і там на підлозі віднайшли в кімнаті 3-х річного хлопчика Іванка М. Потерпілого негайно передали в карету швидкої допомоги і його госпіталізували в реанімаційне відділення дитячої лікарні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцькі медики розповіли про стан трирічного Іванка, якого врятували під час пожежі у багатоквартирному будинку на бульварі Дружби Народів учора, 26 серпня.Завідувач відділенням анестезіології та реанімації КП «Волинське обласне дитяче територіальне медичне об’єднання»повідомив, що стан малюка має позитивну динаміку, пишуть Волинські новини «Вчора хлопчик поступив до реанімаційного відділення дитячої лікарні з діагнозом «отруєння чадним газом», під питання стояв діагноз «опік дихальних шляхів». Після проведеного лікування та обстеження дитину з позитивною динамікою перевели у профільне відділення для подальшого лікування», - розповів медик.Нагадаємо, 26 серпня близько 11:15 мешканці багатоквартирного будинку на бульварі Дружби Народіві подзвонили до служби «102» та до рятувальників.За свідченням мешканців будинку, в квартирі знаходилась дитина, отож поліцейські: інспектор роти №1 Управління патрульної поліції у Волинській області Департаменту патрульної поліції Максим Янюк та поліцейський цієї роти Владислав Романюк побігли на поверх, де виникла пожежа.Разом із чоловіком з сусідньої квартири вибили вхідні двері квартири, з-під яких виходив дим та змогли потрапити всередину. Помешкання було заповнене густим димом, отож поліцейські опустились на підлогу, відчинили двері в кімнату і там на підлозі віднайшли в кімнаті 3-х річного хлопчика Іванка М. Потерпілого негайно передали в карету швидкої допомоги і його госпіталізували в реанімаційне відділення дитячої лікарні.

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