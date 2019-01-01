«Дзвінок із банку»: як дурять волинян шахраї



під назвою «дзвінок із банку».



Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волинської області.



До потерпілих телефонують зловмисники і, назвавшись працівниками

банківських установ, під приводом необхідності розблокування банківської картки, припинення «хакерської атаки» на рахунок, зміни пін-коду тощо просять назвати персональні дані та реквізити карток або виконати перелік дій у мобільних додатках, банкоматах чи терміналах самообслуговування.



Виконавши всі команди ошуканців, мешканка Нововолинська, якій у

днями подзвонили нібито з банку з приводу необхідності

«перереєструвати картку», позбулася майже 49 тис. грн.



Лучанка, якій так само зателефонували псевдо-банкіри, та попросили

виконати дії, щоб «змінити відсоткову ставку кредитної карти» втратила понад 19 тис. грн.

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