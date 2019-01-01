«Дзвінок із банку»: як дурять волинян шахраї
Сьогодні, 16:27
Волиняни продовжують ставати жертвами шахрайської схеми, відомої
під назвою «дзвінок із банку».
Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волинської області.
До потерпілих телефонують зловмисники і, назвавшись працівниками
банківських установ, під приводом необхідності розблокування банківської картки, припинення «хакерської атаки» на рахунок, зміни пін-коду тощо просять назвати персональні дані та реквізити карток або виконати перелік дій у мобільних додатках, банкоматах чи терміналах самообслуговування.
Виконавши всі команди ошуканців, мешканка Нововолинська, якій у
днями подзвонили нібито з банку з приводу необхідності
«перереєструвати картку», позбулася майже 49 тис. грн.
Лучанка, якій так само зателефонували псевдо-банкіри, та попросили
виконати дії, щоб «змінити відсоткову ставку кредитної карти» втратила понад 19 тис. грн.
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під назвою «дзвінок із банку».
Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волинської області.
До потерпілих телефонують зловмисники і, назвавшись працівниками
банківських установ, під приводом необхідності розблокування банківської картки, припинення «хакерської атаки» на рахунок, зміни пін-коду тощо просять назвати персональні дані та реквізити карток або виконати перелік дій у мобільних додатках, банкоматах чи терміналах самообслуговування.
Виконавши всі команди ошуканців, мешканка Нововолинська, якій у
днями подзвонили нібито з банку з приводу необхідності
«перереєструвати картку», позбулася майже 49 тис. грн.
Лучанка, якій так само зателефонували псевдо-банкіри, та попросили
виконати дії, щоб «змінити відсоткову ставку кредитної карти» втратила понад 19 тис. грн.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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