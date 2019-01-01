На Волині підприємство незаконно засіяло соєю майже 18 гектарів землі

Фермерське господарство самовільно зайняло земельну ділянку площею 17,8 га за межами села Довжиця Маневицького району та засіяло її соєю.Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.Факт самовільного зайняття підприємством земельної ділянки встановили під час перевірки, проведеної Головним управлінням Держгеокадастру у Волинській області, а також у ході досудового розслідування у кримінальному провадженні про самовільне зайняття ділянки (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 197-1 КК України).Землю, щодо якої жодні правочини про надання її в користування не приймалися, господарство засіяло соєю.Факт самовільного зайняття ділянки суб’єкт господарювання визнав.Керівника господарства у травні 2019 року притягнули до адміністративної відповідальності за самовільне зайняття земельних ділянок (адміністративне правопорушення, передбачене ст. 53-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення) та накладено на нього стягнення у виді штрафу. Штраф уже сплатили.Також товариство сплатило збитки в розмірі понад 23 тис. грн., завдані внаслідок самовільного зайняття земельної ділянки, проте землі не звільнило.Відтак прокурори у суді наполягатимуть на поверненні земельної ділянки державі.