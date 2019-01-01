вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині підприємство незаконно засіяло соєю майже 18 гектарів землі

На Волині підприємство незаконно засіяло соєю майже 18 гектарів землі
Фермерське господарство самовільно зайняло земельну ділянку площею 17,8 га за межами села Довжиця Маневицького району та засіяло її соєю.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.

Факт самовільного зайняття підприємством земельної ділянки встановили під час перевірки, проведеної Головним управлінням Держгеокадастру у Волинській області, а також у ході досудового розслідування у кримінальному провадженні про самовільне зайняття ділянки (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 197-1 КК України).

Землю, щодо якої жодні правочини про надання її в користування не приймалися, господарство засіяло соєю.

Факт самовільного зайняття ділянки суб’єкт господарювання визнав.

Керівника господарства у травні 2019 року притягнули до адміністративної відповідальності за самовільне зайняття земельних ділянок (адміністративне правопорушення, передбачене ст. 53-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення) та накладено на нього стягнення у виді штрафу. Штраф уже сплатили.

Також товариство сплатило збитки в розмірі понад 23 тис. грн., завдані внаслідок самовільного зайняття земельної ділянки, проте землі не звільнило.

Відтак прокурори у суді наполягатимуть на поверненні земельної ділянки державі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: господарство, соя, поле, Волинь, прокуратура
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Синьо-жовтий Луцьк: як місто причепурилося до Дня Державного Прапора. ФОТОРЕПОРТАЖ
Від і до: за скільки можна купити мед у центрі Луцька. ФОТО
У Луцьку підвищили вартість проїзду в тролейбусах
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині оголосили надзвичайну пожежну небезпеку
Сьогодні, 16:55
Андрій Парубій підписав новий Виборчий кодекс та направив його на підпис до президента
Сьогодні, 16:49
На Волині підприємство незаконно засіяло соєю майже 18 гектарів землі
Сьогодні, 16:34
«Дзвінок із банку»: як дурять волинян шахраї
Сьогодні, 16:27
Повідомили про стан врятованого під час пожежі у Луцьку малюка
Сьогодні, 16:17
Схожі новини
Волинянина, який вирубав два дуби та побив чоловіка палицею, взяли під варту Волинянина, який вирубав два дуби та побив чоловіка палицею, взяли під варту
09 серпень, 16:28
Волинська обласна лікарня мала намір незаконно використати 3 мільйони Волинська обласна лікарня мала намір незаконно використати 3 мільйони
18 липень, 17:18
Прокуратура вимагатиме збільшити термін ув`язнення чоловіку, який у Луцьку порізав перехожого Прокуратура вимагатиме збільшити термін ув`язнення чоловіку, який у Луцьку порізав перехожого
17 липень, 04:21
Волинянин збагачувався, оформлюючи кредити на ім'я іншої людини Волинянин збагачувався, оформлюючи кредити на ім'я іншої людини
16 липень, 10:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Деякі музиканти самі звертаються, щоб виступити у нас», – організатор «Art Jazz 2019» Віктор Грисюк
Сьогодні, 17:28
 0
Синоптик розповіла, якою буде погода на свято першого дзвоника
Сьогодні, 17:09
 0
На Волині оголосили надзвичайну пожежну небезпеку
Сьогодні, 16:55
 0
Андрій Парубій підписав новий Виборчий кодекс та направив його на підпис до президента
Сьогодні, 16:49
 0
На Волині підприємство незаконно засіяло соєю майже 18 гектарів землі
Сьогодні, 16:34
 0
Медіа
відео
1/8
﻿