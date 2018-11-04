Синоптик розповіла, якою буде погода на свято першого дзвоника
Сьогодні, 17:09
До кінця тижня і на наступний в Україні переважатиме суха малохмарна повітряна маса, проте у західних областях можуть часом "прибігати" вологі хмари.
Температура повітря буде високою, - про це повідомила синоптик Наталія Діденко на сторінці у Facebook.
Так, 28 серпня - спека на Заході та Півдні, +28+33 градуси.
На Півночі, Сході та у більшості центральних областей очікується +24+29 градусів.
Проте 29 серпня на Півночі та Сході стане свіжіше, +22+26 градусів.
Наталія Діденко зауважила, що надалі знову скрізь тепло або дуже тепло.
За словами синоптика, стовпчики термометрів поповзуть угору і 1-2 вересня в Україні практично скрізь буде спекотно.
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Температура повітря буде високою, - про це повідомила синоптик Наталія Діденко на сторінці у Facebook.
Так, 28 серпня - спека на Заході та Півдні, +28+33 градуси.
На Півночі, Сході та у більшості центральних областей очікується +24+29 градусів.
Проте 29 серпня на Півночі та Сході стане свіжіше, +22+26 градусів.
Наталія Діденко зауважила, що надалі знову скрізь тепло або дуже тепло.
За словами синоптика, стовпчики термометрів поповзуть угору і 1-2 вересня в Україні практично скрізь буде спекотно.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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