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Синоптик розповіла, якою буде погода на свято першого дзвоника

Синоптик розповіла, якою буде погода на свято першого дзвоника
До кінця тижня і на наступний в Україні переважатиме суха малохмарна повітряна маса, проте у західних областях можуть часом "прибігати" вологі хмари.

Температура повітря буде високою, - про це повідомила синоптик Наталія Діденко на сторінці у Facebook.

Так, 28 серпня - спека на Заході та Півдні, +28+33 градуси.
На Півночі, Сході та у більшості центральних областей очікується +24+29 градусів.

Проте 29 серпня на Півночі та Сході стане свіжіше, +22+26 градусів.

Наталія Діденко зауважила, що надалі знову скрізь тепло або дуже тепло.

За словами синоптика, стовпчики термометрів поповзуть угору і 1-2 вересня в Україні практично скрізь буде спекотно.

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Теги: прогноз погоди, синоптик, 1 вересня
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