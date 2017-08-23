«Деякі музиканти самі звертаються, щоб виступити у нас», – організатор «Art Jazz 2019» Віктор Грисюк
Сьогодні, 17:28
30-31 серпня у стінах Луцького замку відбудеться джазовий фестиваль «Art jazz 2019». Цьогоріч дванадцятий джазовий фестиваль об`єднав виконавців з шести країн світу.
Один із організаторів джазфесту, голова правління ГО «Принцип» Віктор Грисюк розповів, як триває підготовка до однієї з найбільших культурних подій Волині і чому цьогоріч варто його відвідати.
Джазовий фестиваль на Волині відбуватиметься вже вдванадцяте. Яка родзинка цьогорічного фестивалю?
До нас приїдуть зірки світового джазу, буде багато цікавих локацій. Також ми плануємо музичний сюрприз. Як показує практика, багато фестивалів зникають. А в нас він відбувається уже вдванадцяте.
Це не комерційний проект. Це більше культурна, соціально важлива місія. Промоція міста, України, джазової музики в Луцьку. Щороку ми намагаємось запросити інших виконавців, колективи, які, наприклад, можуть представляти сучасні тенденції джазу, які є в різних країнах. Тому як тільки ми завершуємо фестиваль, розпочинаємо підготовку до наступного.
Як відбувається відбір учасників на фестиваль?
Наш фестиваль в добре відомий. І не так ми вже звертаємось до музикантів, як вони до нас. Багато виконавців, які до нас приїжджали, рекомендують інших музикантів. І ми спільно, тобто оргкомітет Луцьк-Рівне визначаємо, кого б ми хотіли почути, побачити. Намагаємось, щоб це завжди було щось нове: новий стиль, виконавці, звучання.
Цьогоріч до Луцька приїде колектив з Білорусі «Minimal Groove Band», які вже під час джазфесту звучали?
Так, вони колись виступали. Але цього року приїде новий склад. В нас може бути музикант, який виступав у складі одного колективу, а вже потім виступає в складі іншого. У джазових музикантів немає такого, що вони все життя виступають в одному проекті. Є спільні проекти, різні звучання. До того ж вони приїдуть з новою програмою, тобто гості фестивалю фактично зможуть почути новий колектив.
Хедлайнерами «Art jazz 2019» будуть світові джазмени Грегорі Бойд і Рей Браун-молодший. Як їх вдалося вмовити приїхати до Луцька?
Ми плануємо все заздалегідь. І якщо йдеться про зірок європейського, світового рівня, то в них все заплановано на рік. Тому дуже важливе планування. Ми з нашими цьогорічними хедлайнерами спочатку комунікували через знайомих музикантів. Потім домовилися і вони з радістю погодилися приїхати на наш фестиваль. Проблем немає, тому що ми маємо ім`я і нам музиканти довіряють. Тим паче, виступати в замку - це також фішка. А дехто з музикантів навіть може приїхати і виступити на волонтерських засадах. Бо це людям цікаво.
Можна сказати, що лучани люблять джаз?
Можна сказати, що джаз люблять ті, хто відвідує наш фестиваль. І в нас завжди така атмосфера, що наші виконавці задоволені публікою. У нас було три чинники успішності фестивалю. По-перше, це щасливі глядачі.. По-друге, щасливі музиканти. І по-третє, щасливі музиканти, наші волонтери. Я думаю, що кількість глядачів постійно зростає. І багато людей, які приходять вперше, хочуть знову до нас прийти. Коли люди кажуть, що не люблять джаз, то після відвідування джазфесту змінюють свою думку.
«Art jazz 2019», як і минулорічні фестиваль - некомерційні проекти, але все одно потрібні кошти на їх організацію. Де Ви берете ці кошти? Чи підтримує влада, бізнес?
Влада підтримує. Я завжди кажу, що джаз поза політикою. І мені здається, мене почули. Щодо бізнесу, то він пасивніший... Люди не розуміють, яка їм з цього користь. Наприклад,чим більше людей буде приїжджати на джаз, відповідно економіка міста буде зростати. Вони ще не міркують такими критеріями. Щороку медіа нас підтримують. Долучається багато волонтерів. І я вдячний усім. хто з нами. Ми зробили так, щоб вхід був максимально доступним для всіх - лише 100 грн у день. Також квитки для організацій ветеранів АТО. Ми зробили до 14 років вхід безкоштовний. Я вважаю, що в нас культурна місія - привчати до якісної музики.
Така культурна подія об`єднує лише волинян, які слухають джаз. Чи приїжджають люди з інших міст чи країн?
Так, звичайно, це і люди з різних куточків України, іноземні туристи. Але в Луцьку є кілька серйозних проблем чи причин, через які людям складно сюди приїхати.
В Луцьку нема аеропорту, мало потягів, немає жодного п`ятизіркового готелю і такої кількості номерів хорошої якості. яка нам потрібна. А це все можуть бути вимоги чи побажання музикантів .Тому привозити зірок до Луцька дуже складно.
Також у Луцьку немає якісного хорошого фортепіано. Щоб до нас приїжджали, ми створили джазовий клуб «Цитра». І тепер стали джазовою крапкою на мапі світу. Бо коли джазмени дізналися, що в Луцьку щось таке відкрилося, то хочуть до нас приїхати. Але щодо концерту в замку, то бувало й таке, що в Луцькій в`язниці музиканти переодягалися, бо немає гримерок. Багатьом це не підходить, бо умови повинні бути сприятливі.
«Art jazz» охоплює два міста - Луцьк і Рівне. Чи плануєте розширювати географію?
Цей фестиваль заснував президент Луцького джазового клубу Олег Баковський. І я долучився до організації. З кожним роком фестиваль росте. Щодо географії, то тут стоїть питання не у кількості, а у якості. І я вважаю, що в культуру потрібно вкладати і розвивати. Культура повинна розвиватися не за залишковим принципом. Це має бути основа.
Довідково:
Квитки на «Art jazz 2019» можна придбати за 100 грн. на сайті kasa.in.ua або за телефонами: 066 0000 754, 097 0000 754, 093 0000 754.
Також в місцях продажу: Каса Луцького замку, «Луцька Венеція» в Центральному Парку, в клубі «Цитра», вул. Б. Хмельницького 1б та в музичних магазинах – «Кобза» вул. Стрілецька, 31 і «Медісон», вул. Лесі Українки 17.
В день фестивалю вартість квитків – 150 грн.
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Один із організаторів джазфесту, голова правління ГО «Принцип» Віктор Грисюк розповів, як триває підготовка до однієї з найбільших культурних подій Волині і чому цьогоріч варто його відвідати.
Джазовий фестиваль на Волині відбуватиметься вже вдванадцяте. Яка родзинка цьогорічного фестивалю?
До нас приїдуть зірки світового джазу, буде багато цікавих локацій. Також ми плануємо музичний сюрприз. Як показує практика, багато фестивалів зникають. А в нас він відбувається уже вдванадцяте.
Це не комерційний проект. Це більше культурна, соціально важлива місія. Промоція міста, України, джазової музики в Луцьку. Щороку ми намагаємось запросити інших виконавців, колективи, які, наприклад, можуть представляти сучасні тенденції джазу, які є в різних країнах. Тому як тільки ми завершуємо фестиваль, розпочинаємо підготовку до наступного.
Як відбувається відбір учасників на фестиваль?
Наш фестиваль в добре відомий. І не так ми вже звертаємось до музикантів, як вони до нас. Багато виконавців, які до нас приїжджали, рекомендують інших музикантів. І ми спільно, тобто оргкомітет Луцьк-Рівне визначаємо, кого б ми хотіли почути, побачити. Намагаємось, щоб це завжди було щось нове: новий стиль, виконавці, звучання.
Цьогоріч до Луцька приїде колектив з Білорусі «Minimal Groove Band», які вже під час джазфесту звучали?
Так, вони колись виступали. Але цього року приїде новий склад. В нас може бути музикант, який виступав у складі одного колективу, а вже потім виступає в складі іншого. У джазових музикантів немає такого, що вони все життя виступають в одному проекті. Є спільні проекти, різні звучання. До того ж вони приїдуть з новою програмою, тобто гості фестивалю фактично зможуть почути новий колектив.
Хедлайнерами «Art jazz 2019» будуть світові джазмени Грегорі Бойд і Рей Браун-молодший. Як їх вдалося вмовити приїхати до Луцька?
Ми плануємо все заздалегідь. І якщо йдеться про зірок європейського, світового рівня, то в них все заплановано на рік. Тому дуже важливе планування. Ми з нашими цьогорічними хедлайнерами спочатку комунікували через знайомих музикантів. Потім домовилися і вони з радістю погодилися приїхати на наш фестиваль. Проблем немає, тому що ми маємо ім`я і нам музиканти довіряють. Тим паче, виступати в замку - це також фішка. А дехто з музикантів навіть може приїхати і виступити на волонтерських засадах. Бо це людям цікаво.
Можна сказати, що лучани люблять джаз?
Можна сказати, що джаз люблять ті, хто відвідує наш фестиваль. І в нас завжди така атмосфера, що наші виконавці задоволені публікою. У нас було три чинники успішності фестивалю. По-перше, це щасливі глядачі.. По-друге, щасливі музиканти. І по-третє, щасливі музиканти, наші волонтери. Я думаю, що кількість глядачів постійно зростає. І багато людей, які приходять вперше, хочуть знову до нас прийти. Коли люди кажуть, що не люблять джаз, то після відвідування джазфесту змінюють свою думку.
«Art jazz 2019», як і минулорічні фестиваль - некомерційні проекти, але все одно потрібні кошти на їх організацію. Де Ви берете ці кошти? Чи підтримує влада, бізнес?
Влада підтримує. Я завжди кажу, що джаз поза політикою. І мені здається, мене почули. Щодо бізнесу, то він пасивніший... Люди не розуміють, яка їм з цього користь. Наприклад,чим більше людей буде приїжджати на джаз, відповідно економіка міста буде зростати. Вони ще не міркують такими критеріями. Щороку медіа нас підтримують. Долучається багато волонтерів. І я вдячний усім. хто з нами. Ми зробили так, щоб вхід був максимально доступним для всіх - лише 100 грн у день. Також квитки для організацій ветеранів АТО. Ми зробили до 14 років вхід безкоштовний. Я вважаю, що в нас культурна місія - привчати до якісної музики.
Така культурна подія об`єднує лише волинян, які слухають джаз. Чи приїжджають люди з інших міст чи країн?
Так, звичайно, це і люди з різних куточків України, іноземні туристи. Але в Луцьку є кілька серйозних проблем чи причин, через які людям складно сюди приїхати.
В Луцьку нема аеропорту, мало потягів, немає жодного п`ятизіркового готелю і такої кількості номерів хорошої якості. яка нам потрібна. А це все можуть бути вимоги чи побажання музикантів .Тому привозити зірок до Луцька дуже складно.
Також у Луцьку немає якісного хорошого фортепіано. Щоб до нас приїжджали, ми створили джазовий клуб «Цитра». І тепер стали джазовою крапкою на мапі світу. Бо коли джазмени дізналися, що в Луцьку щось таке відкрилося, то хочуть до нас приїхати. Але щодо концерту в замку, то бувало й таке, що в Луцькій в`язниці музиканти переодягалися, бо немає гримерок. Багатьом це не підходить, бо умови повинні бути сприятливі.
«Art jazz» охоплює два міста - Луцьк і Рівне. Чи плануєте розширювати географію?
Цей фестиваль заснував президент Луцького джазового клубу Олег Баковський. І я долучився до організації. З кожним роком фестиваль росте. Щодо географії, то тут стоїть питання не у кількості, а у якості. І я вважаю, що в культуру потрібно вкладати і розвивати. Культура повинна розвиватися не за залишковим принципом. Це має бути основа.
Довідково:
Квитки на «Art jazz 2019» можна придбати за 100 грн. на сайті kasa.in.ua або за телефонами: 066 0000 754, 097 0000 754, 093 0000 754.
Також в місцях продажу: Каса Луцького замку, «Луцька Венеція» в Центральному Парку, в клубі «Цитра», вул. Б. Хмельницького 1б та в музичних магазинах – «Кобза» вул. Стрілецька, 31 і «Медісон», вул. Лесі Українки 17.
В день фестивалю вартість квитків – 150 грн.
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