«Деякі музиканти самі звертаються, щоб виступити у нас», – організатор «Art Jazz 2019» Віктор Грисюк

30-31 серпня у стінах Луцького замку відбудеться джазовий фестиваль «Art jazz 2019». Цьогоріч дванадцятий джазовий фестиваль об`єднав виконавців з шести країн світу.Один із організаторів джазфесту, голова правління ГО «Принцип»розповів, як триває підготовка до однієї з найбільших культурних подій Волині і чому цьогоріч варто його відвідати.До нас приїдуть зірки світового джазу, буде багато цікавих локацій. Також ми плануємо музичний сюрприз. Як показує практика, багато фестивалів зникають. А в нас він відбувається уже вдванадцяте.Це не комерційний проект. Це більше культурна, соціально важлива місія. Промоція міста, України, джазової музики в Луцьку. Щороку ми намагаємось запросити інших виконавців, колективи, які, наприклад, можуть представляти сучасні тенденції джазу, які є в різних країнах. Тому як тільки ми завершуємо фестиваль, розпочинаємо підготовку до наступного.Наш фестиваль в добре відомий. І не так ми вже звертаємось до музикантів, як вони до нас. Багато виконавців, які до нас приїжджали, рекомендують інших музикантів. І ми спільно, тобто оргкомітет Луцьк-Рівне визначаємо, кого б ми хотіли почути, побачити. Намагаємось, щоб це завжди було щось нове: новий стиль, виконавці, звучання.Так, вони колись виступали. Але цього року приїде новий склад. В нас може бути музикант, який виступав у складі одного колективу, а вже потім виступає в складі іншого. У джазових музикантів немає такого, що вони все життя виступають в одному проекті. Є спільні проекти, різні звучання. До того ж вони приїдуть з новою програмою, тобто гості фестивалю фактично зможуть почути новий колектив.Ми плануємо все заздалегідь. І якщо йдеться про зірок європейського, світового рівня, то в них все заплановано на рік. Тому дуже важливе планування. Ми з нашими цьогорічними хедлайнерами спочатку комунікували через знайомих музикантів. Потім домовилися і вони з радістю погодилися приїхати на наш фестиваль. Проблем немає, тому що ми маємо ім`я і нам музиканти довіряють. Тим паче, виступати в замку - це також фішка. А дехто з музикантів навіть може приїхати і виступити на волонтерських засадах. Бо це людям цікаво.Можна сказати, що джаз люблять ті, хто відвідує наш фестиваль. І в нас завжди така атмосфера, що наші виконавці задоволені публікою. У нас було три чинники успішності фестивалю. По-перше, це щасливі глядачі.. По-друге, щасливі музиканти. І по-третє, щасливі музиканти, наші волонтери. Я думаю, що кількість глядачів постійно зростає. І багато людей, які приходять вперше, хочуть знову до нас прийти. Коли люди кажуть, що не люблять джаз, то після відвідування джазфесту змінюють свою думку.Влада підтримує. Я завжди кажу, що джаз поза політикою. І мені здається, мене почули. Щодо бізнесу, то він пасивніший... Люди не розуміють, яка їм з цього користь. Наприклад,чим більше людей буде приїжджати на джаз, відповідно економіка міста буде зростати. Вони ще не міркують такими критеріями. Щороку медіа нас підтримують. Долучається багато волонтерів. І я вдячний усім. хто з нами. Ми зробили так, щоб вхід був максимально доступним для всіх - лише 100 грн у день. Також квитки для організацій ветеранів АТО. Ми зробили до 14 років вхід безкоштовний. Я вважаю, що в нас культурна місія - привчати до якісної музики.Так, звичайно, це і люди з різних куточків України, іноземні туристи. Але в Луцьку є кілька серйозних проблем чи причин, через які людям складно сюди приїхати.В Луцьку нема аеропорту, мало потягів, немає жодного п`ятизіркового готелю і такої кількості номерів хорошої якості. яка нам потрібна. А це все можуть бути вимоги чи побажання музикантів .Тому привозити зірок до Луцька дуже складно.Також у Луцьку немає якісного хорошого фортепіано. Щоб до нас приїжджали, ми створили джазовий клуб «Цитра». І тепер стали джазовою крапкою на мапі світу. Бо коли джазмени дізналися, що в Луцьку щось таке відкрилося, то хочуть до нас приїхати. Але щодо концерту в замку, то бувало й таке, що в Луцькій в`язниці музиканти переодягалися, бо немає гримерок. Багатьом це не підходить, бо умови повинні бути сприятливі.Цей фестиваль заснував президент Луцького джазового клубу. І я долучився до організації. З кожним роком фестиваль росте. Щодо географії, то тут стоїть питання не у кількості, а у якості. І я вважаю, що в культуру потрібно вкладати і розвивати. Культура повинна розвиватися не за залишковим принципом. Це має бути основа.