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Повідомили деталі пожежі у багатоповерхівці у Ковелі

Повідомили деталі пожежі у багатоповерхівці у Ковелі
Сьогодні, 27 серпня, у Ковелі горіла новобудова - 10-поверховий житловий будинок у мікрорайоні «Сільмаш» у житловому комплексі «Варшавський».

Про це інформує Ковельpost

Як повідомив виданню КовельРоst начальник Ковельського міськрайонного відділу управління державної служби з надзвичайних ситуацій України у Волинській області Володимир Войтанік, займання виникло на даху багатоповерхівки. Горіли покрівельні матеріали. Рятувальники отримали виклик о 14 годині 56 хвилин. На гасіння пожежі виїхало 4 автомобілі підрозділів ДПРЧ №19 та №4 міста Ковеля та 12 чоловік особового складу.

За словами Володимира Войтаніка, у перші хвилини займання будівельники, які працюють на будівництві, викликали вогнеборців та намагалися самотужки загасити полум'я, використавши понад 10 вогнегасників. Проте вогонь досить швидко поширився на значну територію даху.

Рятувальники ліквідували пожежу.

Потерпілих немає.

Причини встановлюють.

Розглядають декілька версій займання.

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Теги: пожежа, багатоповерхівка, Ковель, деталі
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