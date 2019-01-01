вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Ніякої катастрофи немає: спростували інформацію щодо небезпечної води на Шацьких озерах

Ніякої катастрофи немає: спростували інформацію щодо небезпечної води на Шацьких озерах
Науковці спростували інформацію про те, що рівень шкідливих речовин на Шацьких озерах за останні роки зріс у рази.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у науковому відділі Шацького національного природного парку.

Нагадаємо, днями у ЗМІ з'явилася інформація про те, що нібито в останні десятиліття екологічний стан Шацьких озер викликає все більше занепокоєння медиків та екологів. Зокрема, видання, що було першоджерелом інформації, обґрунтовувало це тим, що у ґрутових водах озера Світязь значно збільшився вміст таких шкідливих речовин, як нітрити, фосфати, сульфати тощо.

Утім, за інформацією наукового відділу Шацького національного природного парку, дані досліджень Волинської гідро-геомеліоративної лабораторії щодо хімічного складу води в 2013, 2015, 2018 свідчать про те, що гранично допустима концентрація цмх речовин у воді Шацьких озер - в нормі, суттєвих відхилень немає. Тож інформація про нібито екологічну катастрофу не має жодного підтвердження.

Для підтвердження у Шацькому НПП надали відповідні документи.

Ніякої катастрофи немає: спростували інформацію щодо небезпечної води на Шацьких озерах
Ніякої катастрофи немає: спростували інформацію щодо небезпечної води на Шацьких озерах
Ніякої катастрофи немає: спростували інформацію щодо небезпечної води на Шацьких озерах
Ніякої катастрофи немає: спростували інформацію щодо небезпечної води на Шацьких озерах








Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Світязь, Шацьк, парк, катастрофа, Волинь, дослідження, вода
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Синьо-жовтий Луцьк: як місто причепурилося до Дня Державного Прапора. ФОТОРЕПОРТАЖ
Від і до: за скільки можна купити мед у центрі Луцька. ФОТО
У Луцьку підвищили вартість проїзду в тролейбусах
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Вовченко вперше прокоментував вибух гранати у луцькій «патрульці»
Сьогодні, 18:28
У центральному парку Луцька відбудеться «повстанський обід»
Сьогодні, 18:12
Ніякої катастрофи немає: спростували інформацію щодо небезпечної води на Шацьких озерах
Сьогодні, 17:45
Повідомили деталі пожежі у багатоповерхівці у Ковелі
Сьогодні, 17:38
«Деякі музиканти самі звертаються, щоб виступити у нас», – організатор «Art Jazz 2019» Віктор Грисюк
Сьогодні, 17:28
Схожі новини
У Світязі не можуть впоратися із прибиранням набережної, ФОТО У Світязі не можуть впоратися із прибиранням набережної, ФОТО
17 червень, 17:07
Облаштування набережної біля Світязю: останні штрихи перед стартом сезону. ФОТО Облаштування набережної біля Світязю: останні штрихи перед стартом сезону. ФОТО
11 червень, 13:10
Чи готовий Світязь приймати туристів: інспекція на курорті. ФОТО. ВІДЕО Чи готовий Світязь приймати туристів: інспекція на курорті. ФОТО. ВІДЕО
09 травень, 13:26
У селищі на Волині освятили воду. ФОТО У селищі на Волині освятили воду. ФОТО
18 січень, 18:48
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Де у Луцьку не буде світла у середу, 28 серпня
Сьогодні, 19:00
 0
Боксерка з Волині здобула «золото» на чемпіонаті Європи
Сьогодні, 18:35
 0
Вовченко вперше прокоментував вибух гранати у луцькій «патрульці»
Сьогодні, 18:28
 0
У центральному парку Луцька відбудеться «повстанський обід»
Сьогодні, 18:12
 0
Ніякої катастрофи немає: спростували інформацію щодо небезпечної води на Шацьких озерах
Сьогодні, 17:45
 0
Медіа
відео
1/8
﻿