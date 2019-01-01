Ніякої катастрофи немає: спростували інформацію щодо небезпечної води на Шацьких озерах
Сьогодні, 17:45
Науковці спростували інформацію про те, що рівень шкідливих речовин на Шацьких озерах за останні роки зріс у рази.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у науковому відділі Шацького національного природного парку.
Нагадаємо, днями у ЗМІ з'явилася інформація про те, що нібито в останні десятиліття екологічний стан Шацьких озер викликає все більше занепокоєння медиків та екологів. Зокрема, видання, що було першоджерелом інформації, обґрунтовувало це тим, що у ґрутових водах озера Світязь значно збільшився вміст таких шкідливих речовин, як нітрити, фосфати, сульфати тощо.
Утім, за інформацією наукового відділу Шацького національного природного парку, дані досліджень Волинської гідро-геомеліоративної лабораторії щодо хімічного складу води в 2013, 2015, 2018 свідчать про те, що гранично допустима концентрація цмх речовин у воді Шацьких озер - в нормі, суттєвих відхилень немає. Тож інформація про нібито екологічну катастрофу не має жодного підтвердження.
Для підтвердження у Шацькому НПП надали відповідні документи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у науковому відділі Шацького національного природного парку.
Нагадаємо, днями у ЗМІ з'явилася інформація про те, що нібито в останні десятиліття екологічний стан Шацьких озер викликає все більше занепокоєння медиків та екологів. Зокрема, видання, що було першоджерелом інформації, обґрунтовувало це тим, що у ґрутових водах озера Світязь значно збільшився вміст таких шкідливих речовин, як нітрити, фосфати, сульфати тощо.
Утім, за інформацією наукового відділу Шацького національного природного парку, дані досліджень Волинської гідро-геомеліоративної лабораторії щодо хімічного складу води в 2013, 2015, 2018 свідчать про те, що гранично допустима концентрація цмх речовин у воді Шацьких озер - в нормі, суттєвих відхилень немає. Тож інформація про нібито екологічну катастрофу не має жодного підтвердження.
Для підтвердження у Шацькому НПП надали відповідні документи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У центральному парку Луцька відбудеться «повстанський обід»
Сьогодні, 18:12
Ніякої катастрофи немає: спростували інформацію щодо небезпечної води на Шацьких озерах
Сьогодні, 17:45
Повідомили деталі пожежі у багатоповерхівці у Ковелі
Сьогодні, 17:38
«Деякі музиканти самі звертаються, щоб виступити у нас», – організатор «Art Jazz 2019» Віктор Грисюк
Сьогодні, 17:28
Медіа