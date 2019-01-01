Ніякої катастрофи немає: спростували інформацію щодо небезпечної води на Шацьких озерах

Науковці спростували інформацію про те, що рівень шкідливих речовин на Шацьких озерах за останні роки зріс у рази.Про цеповідомили у науковому відділі Шацького національного природного парку.Нагадаємо, днями у ЗМІпро те, що нібито в останні десятиліття екологічний стан Шацьких озер викликає все більше занепокоєння медиків та екологів. Зокрема, видання, що було першоджерелом інформації, обґрунтовувало це тим, що у ґрутових водах озера Світязь значно збільшився вміст таких шкідливих речовин, як нітрити, фосфати, сульфати тощо.Утім, за інформацією наукового відділу Шацького національного природного парку, дані досліджень Волинської гідро-геомеліоративної лабораторії щодо хімічного складу води в 2013, 2015, 2018 свідчать про те, що гранично допустима концентрація цмх речовин у воді Шацьких озер - в нормі, суттєвих відхилень немає. Тож інформація про нібито екологічну катастрофу не має жодного підтвердження.Для підтвердження у Шацькому НПП надали відповідні документи.