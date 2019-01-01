Боксерка з Волині здобула «золото» на чемпіонаті Європи
Сьогодні, 18:35
Боксерка з Ковеля, «Українська Левиця» Тетяна Коб виграла свій стартовий бій у складі збірної України на чемпіонаті Європи у Мадриді.
Про це повідомляється на сторінці «Women's Boxing League» у Facebook, передає Район.in.ua
27 серпня під час бою Тетяна надупевнено розібралась із представницею Болгарії Габріелою Дімітровою, перемігши її із рахунком 5:0.
Зазначають, що це вже третя перемога «Левиць» у столиці Іспанії. Раніше свої поєдинки виграли Анна Охрей і Тетяна Шевченко. Чемпінат триватиме до 1 вересня.
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Про це повідомляється на сторінці «Women's Boxing League» у Facebook, передає Район.in.ua
27 серпня під час бою Тетяна надупевнено розібралась із представницею Болгарії Габріелою Дімітровою, перемігши її із рахунком 5:0.
Зазначають, що це вже третя перемога «Левиць» у столиці Іспанії. Раніше свої поєдинки виграли Анна Охрей і Тетяна Шевченко. Чемпінат триватиме до 1 вересня.
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