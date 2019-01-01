Боксерка з Волині здобула «золото» на чемпіонаті Європи

Тетяна Коб виграла свій стартовий бій у складі збірної України на чемпіонаті Європи у Мадриді.



Про це повідомляється на сторінці «Women's Boxing League» у Facebook, передає



27 серпня під час бою Тетяна надупевнено розібралась із представницею Болгарії Габріелою Дімітровою, перемігши її із рахунком 5:0.



Зазначають, що це вже третя перемога «Левиць» у столиці Іспанії. Раніше свої поєдинки виграли Анна Охрей і Тетяна Шевченко. Чемпінат триватиме до 1 вересня.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Боксерка з Ковеля, «Українська Левиця»виграла свій стартовий бій у складі збірної України на чемпіонаті Європи у Мадриді.Про це повідомляється на сторінці «Women's Boxing League» у Facebook, передає Район.in.ua 27 серпня під час бою Тетяна надупевнено розібралась із представницею Болгарії, перемігши її із рахунком 5:0.Зазначають, що це вже третя перемога «Левиць» у столиці Іспанії. Раніше свої поєдинки виграли Анна Охрей і Тетяна Шевченко. Чемпінат триватиме до 1 вересня.

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