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Боксерка з Волині здобула «золото» на чемпіонаті Європи

Боксерка з Волині здобула «золото» на чемпіонаті Європи
Боксерка з Ковеля, «Українська Левиця» Тетяна Коб виграла свій стартовий бій у складі збірної України на чемпіонаті Європи у Мадриді.

Про це повідомляється на сторінці «Women's Boxing League» у Facebook, передає Район.in.ua

27 серпня під час бою Тетяна надупевнено розібралась із представницею Болгарії Габріелою Дімітровою, перемігши її із рахунком 5:0.

Зазначають, що це вже третя перемога «Левиць» у столиці Іспанії. Раніше свої поєдинки виграли Анна Охрей і Тетяна Шевченко. Чемпінат триватиме до 1 вересня.


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Теги: перемога, чемпіонат Європи, ковельчанка
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