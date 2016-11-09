Вовченко вперше прокоментував вибух гранати у луцькій «патрульці»

Олександр Вовченко вперше прокоментував скандальне відео, на якому він начебто кидає гранату в коридорі Управління патрульної поліції в Луцьку.



Про це пише івано-франківське видання "



У соцмережах поширюють відео, на якому патрульний кидає гранату в приміщенні Управління патрульної поліції в Луцьку. Його вперше опублікувала на своїй сторінці патрульна Зоя Мельник. Вона повідомила, що гранату кидав сам начальник управління Олександр Вовченко. Недавно Вовченко приїхав служити до Івано-Франківська – на посаду керівника відділу превентивної діяльності Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області.







Сьогодні, 27 серпня, Олександр Вовченко розповів про скандальний випадок, який, як виявилося, стався ще на початку року.



“По цьому факту було проведене службове розслідування. Мене було притягнуто до дисциплінарної відповідальності. Я отримав сувору догану, – пояснює Вовченко. – У лютому я перебував на посаді начальника Управління патрульної поліції у Волинській області. Ми перебували на другому поверсі службового приміщення, де розміщені кабінети мій і моїх заступників. У мене в руках був піротехнічний засіб – страйкбольна граната. Зрозумівши її технічну несправність, я усвідомив, що вона може вибухнути в мене у руках або в цьому ж кабінеті. Мною було прийнято рішення кинути піротехнічний засіб у коридор, попередньо переконавшись, що там нікого немає”.



Він додав, що ця страйкбольна граната не має жодного стосунку до бойових чи інших видів гранат.



Вовченко заперечує чутки про те, що в управлінні була сварка і що розпивали алкоголь. Він підозрює, що його хочуть підставити як молодого офіцера, який будує свою кар’єру.



“Цей піротехнічний засіб не є забороненим. Таку страйкбольну гранату можна купити у будь-якому спеціалізованому магазині”, – каже Вовченко.



Зараз він намагається відновити свою репутацію. Чому подія сталася у лютому, а відео з’явилося у червні, він не знає: “Мабуть, комусь це вигідно, щоб ця подія набула масового резонансу”.

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