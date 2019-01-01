Волинські медики розповіли, як уберегтися від укусів кліщів





Про це інформує



За словами лікарів, від хворої людини до здорової це захворювання не передається.



Період від зараження до перших клінічних проявів хвороби (інкубаційний період) триває, в середньому, 7-14 днів, з коливаннями від однієї до 30 діб. У хворого піднімається температура тіла, до 38-39 С, з’являється нудота, блювота, турбують болі в м’язах шиї, спини, кінцівок. В місті присмоктування кліща з’являється еритема. В подальшому відмічається симптоми ураження центральної нервової, серцево-судинної, дихальної систем.



Як вберегтися від укусів кліщів та попередити хвороби, що передаються через їхні укуси:



Одягайтеся у світлий однотонний одяг з довгими рукавами, який щільно прилягає до тіла, щоб було легше помітити кліщів, що повзають. Необхідно звільнити від сухої трави, гілок, хмизу місце для привалів, нічного сну на природі.



Під час прогулянки, по-можливості, оглядати себе та оточуючих через кожні 2 години, та обов’язково вдома. Особливо ретельно потрібно обстежувати ділянки тіла, покриті волоссям. Вдома одразу змінити одяг, білизну, ретельно їх оглянути, випрати та випрасувати. Не варто залишати цей одяг біля ліжка чи спати у ньому. Витрушування одягу не рятує від кліщів. Якщо на природу брали домашнього улюбленця – його теж слід оглянути на наявність кліщів.



Можна використовувати засоби, що відлякують кліщів — репеленти. Препарати слід наносити відповідно до інструкції.



Кліщі присмоктуються до людини не лише під час перебування на природі. Вони можуть вражати й через деякий час, після відвідування зеленої зони, якщо залишились на одязі, речах. Кліщі можуть потрапити до житла із букетами квітів, собаками, іншими тваринами.



Після укусу кліща необхідно звернутись до лікаря-інфекціоніста для вирішення питання проведення профілактичного лікування. Крім того, потрібно слідкувати за самопочуттям та щоденно вимірювати температуру тіла протягом двох тижнів. У разі будь-яких ознак захворювання: підвищення температури тіла, почервоніння, припухлості на шкірі в місці укусу негайно звернутись до лікаря.



Довідка:



Кліщовий енцефаліт — це природно-вогнищеве гостре інфекційне вірусне захворювання з переважним ураженням центральної нервової системи, яке може привести до інвалідності, іноді навіть до летальних випадків.



Вірус кліщового енцефаліту зберігається та розмножується в організмі кліща та передається наступним поколінням. Зараження людини відбувається під час кровоссання кліща, при випадковому роздавлюванні кліща чи розчісування місця укусу та втиранні в шкіру збудника інфекції зі слиною чи тканинами кліща, при вживанні в їжу сирого молока інфікованих кіз, корів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Спеціалісти Волинського обласного лабораторного центру дали поради, як не "підчепити" кліща.Про це інформує прес-служба Волинського обласного лабораторного центру. За словами лікарів, від хворої людини до здорової це захворювання не передається.Період від зараження до перших клінічних проявів хвороби (інкубаційний період) триває, в середньому, 7-14 днів, з коливаннями від однієї до 30 діб. У хворого піднімається температура тіла, до 38-39 С, з’являється нудота, блювота, турбують болі в м’язах шиї, спини, кінцівок. В місті присмоктування кліща з’являється еритема. В подальшому відмічається симптоми ураження центральної нервової, серцево-судинної, дихальної систем.Одягайтеся у світлий однотонний одяг з довгими рукавами, який щільно прилягає до тіла, щоб було легше помітити кліщів, що повзають. Необхідно звільнити від сухої трави, гілок, хмизу місце для привалів, нічного сну на природі.Під час прогулянки, по-можливості, оглядати себе та оточуючих через кожні 2 години, та обов’язково вдома. Особливо ретельно потрібно обстежувати ділянки тіла, покриті волоссям. Вдома одразу змінити одяг, білизну, ретельно їх оглянути, випрати та випрасувати. Не варто залишати цей одяг біля ліжка чи спати у ньому. Витрушування одягу не рятує від кліщів. Якщо на природу брали домашнього улюбленця – його теж слід оглянути на наявність кліщів.Можна використовувати засоби, що відлякують кліщів — репеленти. Препарати слід наносити відповідно до інструкції.Кліщі присмоктуються до людини не лише під час перебування на природі. Вони можуть вражати й через деякий час, після відвідування зеленої зони, якщо залишились на одязі, речах. Кліщі можуть потрапити до житла із букетами квітів, собаками, іншими тваринами.Після укусу кліща необхідно звернутись до лікаря-інфекціоніста для вирішення питання проведення профілактичного лікування. Крім того, потрібно слідкувати за самопочуттям та щоденно вимірювати температуру тіла протягом двох тижнів. У разі будь-яких ознак захворювання: підвищення температури тіла, почервоніння, припухлості на шкірі в місці укусу негайно звернутись до лікаря.Кліщовий енцефаліт — це природно-вогнищеве гостре інфекційне вірусне захворювання з переважним ураженням центральної нервової системи, яке може привести до інвалідності, іноді навіть до летальних випадків.Вірус кліщового енцефаліту зберігається та розмножується в організмі кліща та передається наступним поколінням. Зараження людини відбувається під час кровоссання кліща, при випадковому роздавлюванні кліща чи розчісування місця укусу та втиранні в шкіру збудника інфекції зі слиною чи тканинами кліща, при вживанні в їжу сирого молока інфікованих кіз, корів.

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