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Популярний курорт на Закарпатті засипало градом. ФОТО. ВІДЕО

Популярний курорт на Закарпатті засипало градом. ФОТО. ВІДЕО
У селі Лумшори на Перечинщині Закарпатської області в понеділок, 26 серпня, випав рясний град, через що місцевість виглядає, як засніжена.

Відповідні фото і відео опублікував користувач Василь Цимбора на своїй сторінці у Facebook, передає Главком.

«У нас зима вже», - зазначив він.

Град, що випав, накрив базу відпочинку і перетворив околиці на справжню зиму.


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Теги: Закарпаття, курорт, град
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