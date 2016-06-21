Популярний курорт на Закарпатті засипало градом. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 19:09
У селі Лумшори на Перечинщині Закарпатської області в понеділок, 26 серпня, випав рясний град, через що місцевість виглядає, як засніжена.
Відповідні фото і відео опублікував користувач Василь Цимбора на своїй сторінці у Facebook, передає Главком.
«У нас зима вже», - зазначив він.
Град, що випав, накрив базу відпочинку і перетворив околиці на справжню зиму.
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Відповідні фото і відео опублікував користувач Василь Цимбора на своїй сторінці у Facebook, передає Главком.
«У нас зима вже», - зазначив він.
Град, що випав, накрив базу відпочинку і перетворив околиці на справжню зиму.
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