Популярний курорт на Закарпатті засипало градом. ФОТО. ВІДЕО





Відповідні фото і відео опублікував користувач Василь Цимбора на своїй сторінці у Facebook, передає



«У нас зима вже», - зазначив він.



Град, що випав, накрив базу відпочинку і перетворив околиці на справжню зиму.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Лумшори на Перечинщині Закарпатської області в понеділок, 26 серпня, випав рясний град, через що місцевість виглядає, як засніжена.Відповідні фото і відео опублікував користувачна своїй сторінці у Facebook, передає Главком. «У нас зима вже», - зазначив він.Град, що випав, накрив базу відпочинку і перетворив околиці на справжню зиму.

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