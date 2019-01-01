Погода у Луцьку та Волинській області на середу, 28 серпня





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Без опадiв. Вiтер пiвденно-схiдний, 5-10 м/с. Температура вночi +12...+17, вдень +26...+31.



У Луцьку - малохмарно. Без опадiв. Вiтер пiвденно-схiдний, 5-10 м/с. Температура вночi +14...+16, вдень +28...+30.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У середу в області очікується мінлива хмарність.Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології Без опадiв. Вiтер пiвденно-схiдний, 5-10 м/с. Температура вночi +12...+17, вдень +26...+31.У Луцьку - малохмарно. Без опадiв. Вiтер пiвденно-схiдний, 5-10 м/с. Температура вночi +14...+16, вдень +28...+30.

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