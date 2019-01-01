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Погода у Луцьку та Волинській області на середу, 28 серпня

Погода у Луцьку та Волинській області на середу, 28 серпня
У середу в області очікується мінлива хмарність.

Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології

Без опадiв. Вiтер пiвденно-схiдний, 5-10 м/с. Температура вночi +12...+17, вдень +26...+31.

У Луцьку - малохмарно. Без опадiв. Вiтер пiвденно-схiдний, 5-10 м/с. Температура вночi +14...+16, вдень +28...+30.


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Теги: прогноз погоди, середа, мінлива хмарність
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