«Волинь» перемогла друголіговий клуб і вийшла до 1/16 Кубка України

Луцька «Волинь» пройшла до наступного етапу розіграшу Кубка України, перемігши хмельницьке «Поділля».Варто зазначити, що «хрестоносці» грали оновленим складом, де булиТак, у «старті» на полі вийшлиНе зважаючи на те, що на полі не було основних «хрестоносців», гравці «Волині» вже на 11 хвилині «Волинь» відкрили рахунок. Автором першого гола став. До кінця першого тайму обидві команди не мали реальних шансів для того, щоб взяти ворота суперника.На перших хвилинах другого тайму гравці «Поділля» створили небезпечний момент біля воріт луцької команди, але для цього їм не вистачило точності. Свій гольовий момент на 63 хвилині змарнували і волиняни – Карпенко не влучив у порожні ворота, пробивши вище рамки.За три хвилини до завершення основного часу «Волинь» знову не забила. І знову не вистачило снайперських здібностей. Перед цим господарі «розпечатали» ворота Леванідова, однак суддя не зарахував взяття воріт через офсайд.Вже на 89 хвилині гравцям «Поділля» все ж вдалося зрівняти рахунок. Після прострілупо воротах, м’яч влучив у, а потім перетнув лінію «брами».У додатковий час арбітр вилучив за симуляцію та вимагання пенальті гравця «Поділля» Морговського.В екстратаймах «Волинь» створювала шанси для взяття воріт, але не реалізувала їх через брак точності та положення «поза грою».Переможця довелося визначати у серії пенальті. В результаті з рахунком 4:5 перемогла луцька «Волинь», яка у 1/16 Кубка України далі боротиметься за цей трофей.