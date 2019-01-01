«Волинь» перемогла друголіговий клуб і вийшла до 1/16 Кубка України
Сьогодні, 21:29
Луцька «Волинь» пройшла до наступного етапу розіграшу Кубка України, перемігши хмельницьке «Поділля».
Варто зазначити, що «хрестоносці» грали оновленим складом, де були
Так, у «старті» на полі вийшли Анатолій Ульянов, Олександр Мартинюк, Владислав Леванідов, Назар Мельничук, Андрій Стрижеус, Максим Сасовський.
Не зважаючи на те, що на полі не було основних «хрестоносців», гравці «Волині» вже на 11 хвилині «Волинь» відкрили рахунок. Автором першого гола став Віталій Пономар. До кінця першого тайму обидві команди не мали реальних шансів для того, щоб взяти ворота суперника.
На перших хвилинах другого тайму гравці «Поділля» створили небезпечний момент біля воріт луцької команди, але для цього їм не вистачило точності. Свій гольовий момент на 63 хвилині змарнували і волиняни – Карпенко не влучив у порожні ворота, пробивши вище рамки.
За три хвилини до завершення основного часу «Волинь» знову не забила. І знову не вистачило снайперських здібностей. Перед цим господарі «розпечатали» ворота Леванідова, однак суддя не зарахував взяття воріт через офсайд.
Вже на 89 хвилині гравцям «Поділля» все ж вдалося зрівняти рахунок. Після прострілу Олександра Музичука по воротах, м’яч влучив у Максима Сасовського, а потім перетнув лінію «брами».
У додатковий час арбітр вилучив за симуляцію та вимагання пенальті гравця «Поділля» Морговського.
В екстратаймах «Волинь» створювала шанси для взяття воріт, але не реалізувала їх через брак точності та положення «поза грою».
Переможця довелося визначати у серії пенальті. В результаті з рахунком 4:5 перемогла луцька «Волинь», яка у 1/16 Кубка України далі боротиметься за цей трофей.
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Варто зазначити, що «хрестоносці» грали оновленим складом, де були
Так, у «старті» на полі вийшли Анатолій Ульянов, Олександр Мартинюк, Владислав Леванідов, Назар Мельничук, Андрій Стрижеус, Максим Сасовський.
Не зважаючи на те, що на полі не було основних «хрестоносців», гравці «Волині» вже на 11 хвилині «Волинь» відкрили рахунок. Автором першого гола став Віталій Пономар. До кінця першого тайму обидві команди не мали реальних шансів для того, щоб взяти ворота суперника.
На перших хвилинах другого тайму гравці «Поділля» створили небезпечний момент біля воріт луцької команди, але для цього їм не вистачило точності. Свій гольовий момент на 63 хвилині змарнували і волиняни – Карпенко не влучив у порожні ворота, пробивши вище рамки.
За три хвилини до завершення основного часу «Волинь» знову не забила. І знову не вистачило снайперських здібностей. Перед цим господарі «розпечатали» ворота Леванідова, однак суддя не зарахував взяття воріт через офсайд.
Вже на 89 хвилині гравцям «Поділля» все ж вдалося зрівняти рахунок. Після прострілу Олександра Музичука по воротах, м’яч влучив у Максима Сасовського, а потім перетнув лінію «брами».
У додатковий час арбітр вилучив за симуляцію та вимагання пенальті гравця «Поділля» Морговського.
В екстратаймах «Волинь» створювала шанси для взяття воріт, але не реалізувала їх через брак точності та положення «поза грою».
Переможця довелося визначати у серії пенальті. В результаті з рахунком 4:5 перемогла луцька «Волинь», яка у 1/16 Кубка України далі боротиметься за цей трофей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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