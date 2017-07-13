Нестор Шуфрич очолить комітет свободи слова у Верховній Раді

Представник партії "Опозиційна платформа – За життя" Нестор Шуфрич буде головою Комітету з питань свободи слова нової Верховної Ради.Таке рішення ухвалили під час засідання підготовчої групи представників парламентських партій у вівторок, 27 серпня, - повідомляє Канал24.Заступником голови Комітету з питань свободи слова буде депутат за квотою ВО "Батьківщина" – конкретну людину ще не погодили. А секретарем Комітету буде депутатвід "Слуги народу". Загалом у Комітеті буде 7 депутатів (у попередньому скликанні було 13).Примітно, що 26 серпня депутат від партії "Опозиційна платформа – За життя"говорив 24 каналу, що ОПЗЖ запропонували очолити Комітет з питань свободи слова. Однак, на його думку, партія мала б бойкотувати такі "подачки".Комітет Верховної Ради України з питань свободи слова та інформаційної політики створений 4 грудня 2007 року. Він розглядає законопроекти, що стосуються:► Державної політики у сфері інформації.► Свободи слова.► Права громадян на інформацію.► Друкованих та електронних засобів масової інформації.► Висвітлення діяльності Верховної Ради України.► Засад здійснення рекламної діяльності.Загалом Комітет Верховної Ради України – це парламентський орган, утворений з нардепів, який аналізує законопроекти та готує попередній розгляд питань, що належать до повноважень Ради. Також має контрольні функції.