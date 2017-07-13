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Нестор Шуфрич очолить комітет свободи слова у Верховній Раді

Нестор Шуфрич очолить комітет свободи слова у Верховній Раді
Представник партії "Опозиційна платформа – За життя" Нестор Шуфрич буде головою Комітету з питань свободи слова нової Верховної Ради.

Таке рішення ухвалили під час засідання підготовчої групи представників парламентських партій у вівторок, 27 серпня, - повідомляє Канал24.

Заступником голови Комітету з питань свободи слова буде депутат за квотою ВО "Батьківщина" – конкретну людину ще не погодили. А секретарем Комітету буде депутат Сергій Швець від "Слуги народу". Загалом у Комітеті буде 7 депутатів (у попередньому скликанні було 13).

Примітно, що 26 серпня депутат від партії "Опозиційна платформа – За життя" Вадим Рабінович говорив 24 каналу, що ОПЗЖ запропонували очолити Комітет з питань свободи слова. Однак, на його думку, партія мала б бойкотувати такі "подачки".

Комітет Верховної Ради України з питань свободи слова та інформаційної політики створений 4 грудня 2007 року. Він розглядає законопроекти, що стосуються:

► Державної політики у сфері інформації.
► Свободи слова.
► Права громадян на інформацію.
► Друкованих та електронних засобів масової інформації.
► Висвітлення діяльності Верховної Ради України.
► Засад здійснення рекламної діяльності.

Загалом Комітет Верховної Ради України – це парламентський орган, утворений з нардепів, який аналізує законопроекти та готує попередній розгляд питань, що належать до повноважень Ради. Також має контрольні функції.

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Теги: Нестор Шуфрич, Верховна Рада, політика
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