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28 серпня на Волині: гортаючи календар

28 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні день народження відзначає депутат Волинської обласної ради Сергій Слабенко (на фото).

Також день народження у волинського художника, члена Національної спілки художників України Богдана Ясинського.

День народження сьогодні святкує волинський політик і бізнесмен Олександр Чижик.

Вітаємо усіх іменинників цього дня та бажаємо міцного здоров’я, сімейної злагоди і трудових успіхів.

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