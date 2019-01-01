28 серпня на Волині: гортаючи календар

Сергій Слабенко (на фото).



Також день народження у волинського художника, члена Національної спілки художників України Богдана Ясинського.



День народження сьогодні святкує волинський політик і бізнесмен Олександр Чижик.



Вітаємо усіх іменинників цього дня та бажаємо міцного здоров’я, сімейної злагоди і трудових успіхів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні день народження відзначає депутат Волинської обласної ради(на фото).Також день народження у волинського художника, члена Національної спілки художників УкраїниДень народження сьогодні святкує волинський політик і бізнесмен Олександр Чижик.Вітаємо усіх іменинників цього дня та бажаємо міцного здоров’я, сімейної злагоди і трудових успіхів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію