Волинські веслувальники вибороли олімпійські та паралімпійські ліцензії. ФОТО

Українські спортсмени виступили на чемпіонаті світу із веслування на байдарках та каное і вибороли олімпійські ліцензії.На змаганнях, що відбувалися в угорському місті Сегед, виступали і представники Волинської області.За підсумками, саме волинські спортсмени здобули дві олімпійські ліцензії з восьми, які отримала Україна. А це найкращий виступ вітчизняних веслувальників на ліцензійних змаганнях.Жіночий квартет(Волинська),(Одеська),(Полтавська),(Полтавська) отримали командну ліцензію, взявши восьме місце у байдарці-четвірці, 500 м та показали результат 1,37,69 хв. Іще одне восьме місце у чоловіків. Дует(Волинська) та(Полтавська) пройшли дистанцію каное-двійка 1000 м за 3,49,50 хв.Не поступаються своїм колегам у результативності і каноїсти-паралімпійці. Для них чемпіонат у Сегеді завершився трьома золотими, однією бронзовою нагородою та чотирма ліцензіями на Паралімпійські ігри-2020. Волинянитау трійці золотих призерів. Знані на вітчизняних теренах веслувальники вже не вперше беруть участь у всесвітніх чемпіонатах. Ця перемога вже третя у Сергія та друга у Марини.