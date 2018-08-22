Волинські веслувальники вибороли олімпійські та паралімпійські ліцензії. ФОТО
Сьогодні, 23:33
Українські спортсмени виступили на чемпіонаті світу із веслування на байдарках та каное і вибороли олімпійські ліцензії.
На змаганнях, що відбувалися в угорському місті Сегед, виступали і представники Волинської області.
За підсумками, саме волинські спортсмени здобули дві олімпійські ліцензії з восьми, які отримала Україна. А це найкращий виступ вітчизняних веслувальників на ліцензійних змаганнях.
Жіночий квартет Марія Повх (Волинська), Анастасія Тодорова (Одеська), Марія Кічасова-Скорик (Полтавська), Інна Грищун (Полтавська) отримали командну ліцензію, взявши восьме місце у байдарці-четвірці, 500 м та показали результат 1,37,69 хв. Іще одне восьме місце у чоловіків. Дует Юрій Вандюк (Волинська) та Едуард Шеметило (Полтавська) пройшли дистанцію каное-двійка 1000 м за 3,49,50 хв.
Не поступаються своїм колегам у результативності і каноїсти-паралімпійці. Для них чемпіонат у Сегеді завершився трьома золотими, однією бронзовою нагородою та чотирма ліцензіями на Паралімпійські ігри-2020. Волиняни Марина Мажула та Сергій Ємельянов у трійці золотих призерів. Знані на вітчизняних теренах веслувальники вже не вперше беруть участь у всесвітніх чемпіонатах. Ця перемога вже третя у Сергія та друга у Марини.
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На змаганнях, що відбувалися в угорському місті Сегед, виступали і представники Волинської області.
За підсумками, саме волинські спортсмени здобули дві олімпійські ліцензії з восьми, які отримала Україна. А це найкращий виступ вітчизняних веслувальників на ліцензійних змаганнях.
Жіночий квартет Марія Повх (Волинська), Анастасія Тодорова (Одеська), Марія Кічасова-Скорик (Полтавська), Інна Грищун (Полтавська) отримали командну ліцензію, взявши восьме місце у байдарці-четвірці, 500 м та показали результат 1,37,69 хв. Іще одне восьме місце у чоловіків. Дует Юрій Вандюк (Волинська) та Едуард Шеметило (Полтавська) пройшли дистанцію каное-двійка 1000 м за 3,49,50 хв.
Не поступаються своїм колегам у результативності і каноїсти-паралімпійці. Для них чемпіонат у Сегеді завершився трьома золотими, однією бронзовою нагородою та чотирма ліцензіями на Паралімпійські ігри-2020. Волиняни Марина Мажула та Сергій Ємельянов у трійці золотих призерів. Знані на вітчизняних теренах веслувальники вже не вперше беруть участь у всесвітніх чемпіонатах. Ця перемога вже третя у Сергія та друга у Марини.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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