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Єдина у Луцьку секція стільби з лука провела перше відкрите тренування. ФОТО

Єдина у Луцьку секція стільби з лука провела перше відкрите тренування. ФОТО
Організаторка єдиної у Луцьку секції стрільби з лука, ветеранка і переможниця «Ігор Нескорених» Мая Москвич провела перше відкрите тренування.

Захід відбувся учора, 27 серпня, на базі спортивного товариства «Інваспорт», де і діє секція.

На перше відрите тренування запросили усіх охочих, в тому числі - й журналістів.

Мая Москвич розповіла, що, насамперед, секцію відкрили для того, аби належним чином підготувати двох волинських учасників «Ігор Нескорених», які відбудуться у травні 2020 року в Нідерландах.

Єдина у Луцьку секція стільби з лука провела перше відкрите тренування. ФОТО


Один із них - учасник бойових дій з Луцька Павло Ковальський. За його словами, стрільба з лука - це ще й чудовий метод знайти моральну стійкість, заспокоїтися.

Єдина у Луцьку секція стільби з лука провела перше відкрите тренування. ФОТО


Наразі займатися у секції мають можливість лише дорослі. Заняття відбуваються у вівторок, четвер і суботу.

За словами Маї Москвич, якщо людина просто хоче навчитися стріляти, то вона може навчити її цьому і за годину, за три постріли. Але щоб показувати результат на спортивних змаганнях, потрібні роки тренувань.

Переможниця «Ігор Нескорених» додала, що у перспективі хотіла б навчати стрільбі з лука і дітей.

"Дитячої секції поки немає, але якщо є батьки, які готові придбати лук для дитини, то я готова навчати", - каже вона.

Окрім того, наразі лучники шукають приміщення для занять взимку. Таке вже запримітили у одній із шкіл Луцька. Щоправда, тепер потрібно знайти мецената, який би допоміг облаштувати його.

Єдина у Луцьку секція стільби з лука провела перше відкрите тренування. ФОТО
Єдина у Луцьку секція стільби з лука провела перше відкрите тренування. ФОТО
Єдина у Луцьку секція стільби з лука провела перше відкрите тренування. ФОТО
Єдина у Луцьку секція стільби з лука провела перше відкрите тренування. ФОТО
Єдина у Луцьку секція стільби з лука провела перше відкрите тренування. ФОТО
Єдина у Луцьку секція стільби з лука провела перше відкрите тренування. ФОТО
Єдина у Луцьку секція стільби з лука провела перше відкрите тренування. ФОТО
Єдина у Луцьку секція стільби з лука провела перше відкрите тренування. ФОТО
Єдина у Луцьку секція стільби з лука провела перше відкрите тренування. ФОТО
Єдина у Луцьку секція стільби з лука провела перше відкрите тренування. ФОТО
Єдина у Луцьку секція стільби з лука провела перше відкрите тренування. ФОТО
Єдина у Луцьку секція стільби з лука провела перше відкрите тренування. ФОТО
Єдина у Луцьку секція стільби з лука провела перше відкрите тренування. ФОТО
Єдина у Луцьку секція стільби з лука провела перше відкрите тренування. ФОТО
Єдина у Луцьку секція стільби з лука провела перше відкрите тренування. ФОТО
Єдина у Луцьку секція стільби з лука провела перше відкрите тренування. ФОТО
Єдина у Луцьку секція стільби з лука провела перше відкрите тренування. ФОТО
Єдина у Луцьку секція стільби з лука провела перше відкрите тренування. ФОТО
Єдина у Луцьку секція стільби з лука провела перше відкрите тренування. ФОТО
Єдина у Луцьку секція стільби з лука провела перше відкрите тренування. ФОТО
Єдина у Луцьку секція стільби з лука провела перше відкрите тренування. ФОТО
Єдина у Луцьку секція стільби з лука провела перше відкрите тренування. ФОТО

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Теги: стрільба, лук, секція, Мая Москвич
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