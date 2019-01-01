Єдина у Луцьку секція стрільби з лука провела перше відкрите тренування. ФОТО

Організаторка єдиної у Луцьку секції стрільби з лука, ветеранка і переможниця «Ігор Нескорених»провела перше відкрите тренування.Захід відбувся учора, 27 серпня, на базі спортивного товариства «Інваспорт», де і діє секція.На перше відрите тренування запросили усіх охочих, в тому числі - й журналістів.Майя Москвич розповіла, що, насамперед, секцію відкрили для того, аби належним чином підготувати двох волинських учасників «Ігор Нескорених», які відбудуться у травні 2020 року в Нідерландах.Один із них - учасник бойових дій з Луцька. За його словами, стрільба з лука - це ще й чудовий метод знайти моральну стійкість, заспокоїтися.Наразі займатися у секції мають можливість лише дорослі. Заняття відбуваються у вівторок, четвер і суботу.За словами Майї Москвич, якщо людина просто хоче навчитися стріляти, то вона може навчити її цьому і за годину, за три постріли. Але щоб показувати результат на спортивних змаганнях, потрібні роки тренувань.Переможниця «Ігор Нескорених» додала, що у перспективі хотіла б навчати стрільбі з лука і дітей."Дитячої секції поки немає, але якщо є батьки, які готові придбати лук для дитини, то я готова навчати", - каже вона.Окрім того, наразі лучники шукають приміщення для занять взимку. Таке вже запримітили у одній із шкіл Луцька. Щоправда, тепер потрібно знайти мецената, який би допоміг облаштувати його.