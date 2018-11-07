WhatsApp не працюватиме на Android та iOS
Сьогодні, 00:18
Додаток WhatsApp припинить працювати на Android і iOS
Майбутні нововведення стосуються десятків мільйонів людей, які не зможуть відправляти повідомлення, файли, і приймати їх, - повідомляє vsviti.
Користувачі не зможуть навіть читати листування, бо підключення до серверів месенджера просто не буде. Справа в тому, що розробники вирішили відмовитися від підтримки старих застарілих платформ.
Піти на такий крок у WhatsApp вирішили не просто так. Застарілі платформи використовує не дуже багато людей і для того, щоб продовжувати їх підтримувати, компанії доведеться витрачати на це значні ресурси.
Крім того, застарілі збірки Android і iOS не підтримують багато сучасні технології і API. У зв’язку з цим вони вже не відповідають сучасним вимогам безпеки. Старі збірки операційних систем для смартфонів містять в собі відомі всім «дірки» в захисті, через які зловмисники можуть легко вкрасти всю переписку всередині сервісу.
Повідомляють, що з 1 лютого 2020 роки користатися WhatsApp стане неможливо на будь-яких смартфонах, що працюють під управлінням Android 2.3.7 і iOS 7, а також будь-яких старіших ОС.
Підключення до серверів з цього дня просто не здійснюватимуть, у зв’язку з цим користувачі не зможуть використовувати месенджер. Крім того, вже з 31 грудня 2019 роки користуватися ним виявиться неможливо на будь-яких мобільних пристроях, що функціонують на базі Windows Phone будь-якої версії. Всім користувачам застарілих ОС радять оновитися до новіших.
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Майбутні нововведення стосуються десятків мільйонів людей, які не зможуть відправляти повідомлення, файли, і приймати їх, - повідомляє vsviti.
Користувачі не зможуть навіть читати листування, бо підключення до серверів месенджера просто не буде. Справа в тому, що розробники вирішили відмовитися від підтримки старих застарілих платформ.
Піти на такий крок у WhatsApp вирішили не просто так. Застарілі платформи використовує не дуже багато людей і для того, щоб продовжувати їх підтримувати, компанії доведеться витрачати на це значні ресурси.
Крім того, застарілі збірки Android і iOS не підтримують багато сучасні технології і API. У зв’язку з цим вони вже не відповідають сучасним вимогам безпеки. Старі збірки операційних систем для смартфонів містять в собі відомі всім «дірки» в захисті, через які зловмисники можуть легко вкрасти всю переписку всередині сервісу.
Повідомляють, що з 1 лютого 2020 роки користатися WhatsApp стане неможливо на будь-яких смартфонах, що працюють під управлінням Android 2.3.7 і iOS 7, а також будь-яких старіших ОС.
Підключення до серверів з цього дня просто не здійснюватимуть, у зв’язку з цим користувачі не зможуть використовувати месенджер. Крім того, вже з 31 грудня 2019 роки користуватися ним виявиться неможливо на будь-яких мобільних пристроях, що функціонують на базі Windows Phone будь-якої версії. Всім користувачам застарілих ОС радять оновитися до новіших.
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Коментарі 1
Айфон рулить !!!!
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