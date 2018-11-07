В Instagram можуть зникнути особисті повідомлення

У популярному додатку Instagram може зникнути вбудований мессенджер і інтернет-користувачі більше не зможуть користуватися Direct.Замість цього фоловерів змушені будуть встановлювати окремий додаток, - повідомляє Хроніка.інфо.Вже відома назва нового комунікатора. Це мессенждери Threads, який буде мати додаткові функції.Так, наприклад, в Threads можна не тільки відправляти і приймати повідомлення. Він дасть можливість ділитися геолокації. Також можна буде «роздавати» для людей зі списку «Близькі друзі» свою швидкість і час роботи акумулятора.На сьогодні розробники активно тестують новий месенджер. Після того, як він вийде у світ, в самому Instagram пропаде можливість спілкування між користувачами.Відзначається, що Instagram не дає ніяких офіційних коментарів.Xiaomi розробила «розумний» шарф з нагріваннямТакож повідомляється, що працювати над додатком для обміну повідомленнями Direct в компанії припинили ще в травні. І це незважаючи на те, що бета-тестери були вкрай незадоволені нововведеннями - перемикатися між Instagram і другим додатком, коли вони хочуть відправити повідомлення.