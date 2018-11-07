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В Instagram можуть зникнути особисті повідомлення

В Instagram можуть зникнути особисті повідомлення
У популярному додатку Instagram може зникнути вбудований мессенджер і інтернет-користувачі більше не зможуть користуватися Direct.

Замість цього фоловерів змушені будуть встановлювати окремий додаток, - повідомляє Хроніка.інфо.

Вже відома назва нового комунікатора. Це мессенждери Threads, який буде мати додаткові функції.

Так, наприклад, в Threads можна не тільки відправляти і приймати повідомлення. Він дасть можливість ділитися геолокації. Також можна буде «роздавати» для людей зі списку «Близькі друзі» свою швидкість і час роботи акумулятора.

На сьогодні розробники активно тестують новий месенджер. Після того, як він вийде у світ, в самому Instagram пропаде можливість спілкування між користувачами.

Відзначається, що Instagram не дає ніяких офіційних коментарів.

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Також повідомляється, що працювати над додатком для обміну повідомленнями Direct в компанії припинили ще в травні. І це незважаючи на те, що бета-тестери були вкрай незадоволені нововведеннями - перемикатися між Instagram і другим додатком, коли вони хочуть відправити повідомлення.

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Теги: технології
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