Поліція затримала Раїсу Богатирьову.
Сьогодні, 01:21
Правоохоронці затримали екс-міністра охорони здоров'я часів президента-втікача Віктора Януковича Раїсу Богатирьову під час повернення в Україну.
Про це повідомляє «Українська правда».
"Богатирьову виявили на рейсі, який прибув з Мінська. Прикордонники з’ясували, що є доручення одного з правоохоронних органів", - повідомили в Держприкордонслужбі.
Прикордонники затримали її в аеропорту 27 срепня та передали працівникам Нацполіції. Затриману підозрюють у розкраданні бюджетних коштів на суму 6,481 мільйонів гривень.
Богатирьова ховалася від слідства майже 5 років. За даними на сайті МВС, суд надав дозвіл на тримання під вартою.
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Про це повідомляє «Українська правда».
"Богатирьову виявили на рейсі, який прибув з Мінська. Прикордонники з’ясували, що є доручення одного з правоохоронних органів", - повідомили в Держприкордонслужбі.
Прикордонники затримали її в аеропорту 27 срепня та передали працівникам Нацполіції. Затриману підозрюють у розкраданні бюджетних коштів на суму 6,481 мільйонів гривень.
Богатирьова ховалася від слідства майже 5 років. За даними на сайті МВС, суд надав дозвіл на тримання під вартою.
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