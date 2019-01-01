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Поліція затримала Раїсу Богатирьову.

Поліція затримала Раїсу Богатирьову.
Правоохоронці затримали екс-міністра охорони здоров'я часів президента-втікача Віктора Януковича Раїсу Богатирьову під час повернення в Україну.

Про це повідомляє «Українська правда».

"Богатирьову виявили на рейсі, який прибув з Мінська. Прикордонники з’ясували, що є доручення одного з правоохоронних органів", - повідомили в Держприкордонслужбі.

Прикордонники затримали її в аеропорту 27 срепня та передали працівникам Нацполіції. Затриману підозрюють у розкраданні бюджетних коштів на суму 6,481 мільйонів гривень.

Богатирьова ховалася від слідства майже 5 років. За даними на сайті МВС, суд надав дозвіл на тримання під вартою.

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Теги: Раїса Богатьорова
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