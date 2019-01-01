На Рівненщині жінка вбила та розчленувала чоловіка

49-річна жителька Обарова, що біля Рівного, вчора, 23 серпня, вбила свого чоловіка.Про те, що накоїла, розповіла сусідам, які і повідомили до поліції, - повідомляє RivnePost.Як повідомляє відділ комунікації ГУ НП у Рівненській області, подружжя уже давно не ладнало між собою. 47-річний чоловік не раз піднімав на жінку руку та знущався над нею, що неодноразово бачили і сусіди.Затримана 49-річна жінка розповіла поліції, що терпець їй за роки такого спільного життя увірвався.Уранці 23 серпня, коли чоловік спав, вона задушила його руками та мотузкою, відтяла голову ножем та спробувала розчленувати тіло сокирою.Жительці Обарова повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Слідчі Рівненського районного відділу поліції підготували клопотання до суду про обрання їй запобіжного заходу у виді тримання під вартою.У рамках досудового розслідування для визначення осудності підозрюваної призначатиметься психіатрична експертиза, оскільки жінка перебуває на психіатричному обліку. Їй може загрожувати від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.