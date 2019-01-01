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Гравець «Волині» увійшов до збірної туру

Гравець «Волині» увійшов до збірної туру
Гравець футбольного клубу «Волинь» увійшов до збірної 5 туру Першої ліги.

Видання Sport Arena в співпраці зі знаменитою італійською компанією Wyscout назвав символічну збірну чергового туру Першої ліги сезону 2019/20.

До символічної збірної туру увійшов півзахисник луцького клубу Ростислав Волошинович.

"За останній рік на долю цього здібного гравця випало багато випробувань – травми, висока (і якісна) конкуренція, проби навіть на вістрі атаки. Щоб за таких обставин виборювати місце в основі – треба бути гравцем вольовим, по-спортивному амбітним. Ось у грі з Чорноморцем Волошинович видав ефективну гру – якої від нього чекали, при тому, що він ще має додати, щоб показувати найсильніший свій футбол. Саме після несильного удару Ростислава воротар випустив м’яча й Міха подвоїв перевагу лучан, а потім вінгер забив де-факто переможний м’яч, скориставшись гарним пасом Горопевшека", - повідомляє видання про Волошиновича

Як відомо, у рамках 5 туру луцька "Волинь" грала з одеським "Чорноморцем" і перемогла "моряків" з рахунком 3:2.

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Теги: футбол, Волинь, Ростислав Волошинович
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