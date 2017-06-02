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В Україні проїзд вантажівок стане платним

В Україні проїзд вантажівок стане платним
В “Укравтодорі” збираються ввести транспортний збір для вантажівок за проїзд по дорогах України.

Про це повідомляє НАРОДНА ПРАВДА.

За словами очілька "Укравтодору" Славоміра Новака, введення збору повинно поліпшити стан шляхів.

“Потрібно прийняти закон, який врегулює питання цього збору. Нам вкрай необхідно ввести додаткове джерело Дорожнього фонду. Існує європейський принцип: фури, особливо ті, які заробляють на перевезеннях, повинні більше платити за проїзд по дорогах”, – сказав в. о. глави відомства.

За словами Новака, обсяги руйнування автодоріг за рахунок перевантаженого транспорту – величезні.

Новак каже, що в Україні планується запустити чотири інтелектуальні транспортні системи:

- Weight-in-Motion (WiM, системи автоматичного зважування в русі);
- фото-фіксація перевищення швидкості;
- аналізу трафіку за допомогою камер;
- tolling, тобто збір оплат з великовантажного транспорту за проїзд по дорогах України.

Як відомо, “Укравтодор” очікує прийняття Радою нового закону про контроль на дорогах до кінця 2019 року.

Автоматичні комплекси вагового контролю Weight-in-Motion (WiM) здійснюватимуть преселекторну роботу для інспекторів “Укртрансбезпеки” до прийняття закону, що дозволяє автоматичний контроль на дорогах.

“Укравтодор” в жовтні запустить перші 6 пунктів WiM на під’їздах до Києва. Всього в планах встановити до 100 таких пунктів.

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Теги: Укравтодор
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