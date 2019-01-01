На Львівщині обвалився житловий будинок: багато постраждалих





Смертельний інцидент стався сьогодні, 28 серпня, близько 3-ї ночі, - інформує



Внаслідок обвалу загинула 1 особа, ще 7 госпіталізовані. Серед постраждалих 6-річний хлопчик, двоє дівчаток віком 9 та 12 років, 17-річна дівчина, 19-річний хлопець, а також 2 жінки віком 39 та 41 рік.



Особу загиблого встановлюють.



Тривають пошуково-рятувальні роботи. Інформацію щодо кількості постраждалих та загиблих уточнюють.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У місті Дрогобич на вулиці Грушевського, 101 обвалилася частина житлового будинку.Смертельний інцидент стався сьогодні, 28 серпня, близько 3-ї ночі, - інформує пресслужба ГУНП у Львівській області. Внаслідок обвалу загинула 1 особа, ще 7 госпіталізовані. Серед постраждалих 6-річний хлопчик, двоє дівчаток віком 9 та 12 років, 17-річна дівчина, 19-річний хлопець, а також 2 жінки віком 39 та 41 рік.Особу загиблого встановлюють.Тривають пошуково-рятувальні роботи. Інформацію щодо кількості постраждалих та загиблих уточнюють.

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