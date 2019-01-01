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На Львівщині обвалився житловий будинок: багато постраждалих

На Львівщині обвалився житловий будинок: багато постраждалих
У місті Дрогобич на вулиці Грушевського, 101 обвалилася частина житлового будинку.

Смертельний інцидент стався сьогодні, 28 серпня, близько 3-ї ночі, - інформує пресслужба ГУНП у Львівській області.

Внаслідок обвалу загинула 1 особа, ще 7 госпіталізовані. Серед постраждалих 6-річний хлопчик, двоє дівчаток віком 9 та 12 років, 17-річна дівчина, 19-річний хлопець, а також 2 жінки віком 39 та 41 рік.

Особу загиблого встановлюють.

Тривають пошуково-рятувальні роботи. Інформацію щодо кількості постраждалих та загиблих уточнюють.
На Львівщині обвалився житловий будинок: багато постраждалих
На Львівщині обвалився житловий будинок: багато постраждалих



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Теги: Львівщина, обвал житлового будинку
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