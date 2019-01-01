На Волині зіткнулись автівка та мотоцикліст: постраждав неповнолітній





Про це повідомляє



За попердньою інфомацією, зіткнувся автомобіль Daewoo Lanos і мотоцикл «Спартак», яким кермував 17-річний новосілківець.



Зазначаю, для нього аварія закінчилася політравмою й лікуванням у Волинській обласній дитячій клінічній лікарні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Новосілки Горохівського району сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій постраждав неповнолітній.Про це повідомляє Волинь Нова. За попердньою інфомацією, зіткнувся автомобіль Daewoo Lanos і мотоцикл «Спартак», яким кермував 17-річний новосілківець.Зазначаю, для нього аварія закінчилася політравмою й лікуванням у Волинській обласній дитячій клінічній лікарні.

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