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На Волині зіткнулись автівка та мотоцикліст: постраждав неповнолітній

На Волині зіткнулись автівка та мотоцикліст: постраждав неповнолітній
У селі Новосілки Горохівського району сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій постраждав неповнолітній.

Про це повідомляє Волинь Нова.

За попердньою інфомацією, зіткнувся автомобіль Daewoo Lanos і мотоцикл «Спартак», яким кермував 17-річний новосілківець.

Зазначаю, для нього аварія закінчилася політравмою й лікуванням у Волинській обласній дитячій клінічній лікарні.

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Теги: ДТП, Волинь, постраждав неповнолітній
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