На Волині зіткнулись автівка та мотоцикліст: постраждав неповнолітній
Сьогодні, 08:27
У селі Новосілки Горохівського району сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій постраждав неповнолітній.
Про це повідомляє Волинь Нова.
За попердньою інфомацією, зіткнувся автомобіль Daewoo Lanos і мотоцикл «Спартак», яким кермував 17-річний новосілківець.
Зазначаю, для нього аварія закінчилася політравмою й лікуванням у Волинській обласній дитячій клінічній лікарні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Волинь Нова.
За попердньою інфомацією, зіткнувся автомобіль Daewoo Lanos і мотоцикл «Спартак», яким кермував 17-річний новосілківець.
Зазначаю, для нього аварія закінчилася політравмою й лікуванням у Волинській обласній дитячій клінічній лікарні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На Волині зіткнулись автівка та мотоцикліст: постраждав неповнолітній
Сьогодні, 08:27
На Львівщині обвалився житловий будинок: багато постраждалих
Сьогодні, 08:12
На Волині підпалили новозбудований тенісний корт. ФОТО
Сьогодні, 08:10
В Instagram можуть зникнути особисті повідомлення
Сьогодні, 07:12
В Україні проїзд вантажівок стане платним
Сьогодні, 06:14
Медіа